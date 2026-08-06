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Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς διαδικασίες.

Σε νέο κύκλο παραβιάσεων του FIR Αθηνών πάνω από το Αιγαίο προχώρησε η Τουρκία την Πέμπτη (06/08), μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της γαλλικής Meridiam για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Συνολικά οκτώ αεροσκάφη προχώρησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ενώ καταγράφηκαν και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Στις παραβιάσεις συμμετείχαν δύο οπλισμένα μαχητικά F-16 που πετούσαν σε σχηματισμό, ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Από τις συνολικά 17 παραβιάσεις, οι δύο αποδίδονται στα F-16, πέντε στο ATR-72 και οι υπόλοιπες δέκα στα drones. Αντίστοιχα, από τις 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών, μία προήλθε από τα μαχητικά, μία από το ATR-72 και οκτώ από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η μία παραβίαση από τα τουρκικά μαχητικά εξελίχθηκε σε εικονική αερομαχία (εμπλοκή).

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Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς διαδικασίες και τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής.