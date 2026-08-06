Το τροχαίο έγινε στις 2/8 και σήμερα ο άτυχος 37χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Τραγωδία στην Εύβοια μετά τον θάνατο ενός 37χρονου. Όπως μεταδίδει το evima, ο άτυχος άνδρας, τα ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου, στην περιοχή Κοχύλι, κοντά στη Λίμνη Ευβοίας συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχτηκε μπροστά του και αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του και άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο από τον ιερό ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στη Λίμνη Ευβοίας.