«Πρώην παραστρατιωτικοί, πρώην αντάρτες και πρώην στρατιώτες από την Κολομβία πολεμούν στην Ουκρανία και μαθαίνουν εδώ πώς να χειρίζονται drones».

Στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας, ένας Κολομβιανός εθελοντής στρατιώτης στο ουκρανικό μέτωπο προχώρησε σε μία ιδιαίτερα ανησυχητική αποκάλυψη: ορισμένοι από τους συμπατριώτες του που έρχονται ως εθελοντές, έχουν στενούς δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα. Στόχος να αποκτήσουν την τεχνογνωσία για τα drones.

Οι Κολομβιανοί αυτοί στη συνέχεια επέστρεψαν στη χώρα τους, δήλωσε ο Taras Palianytsia, αξιωματούχος του κέντρου στρατολόγησης ξένων του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας. Η υπόθεση αυτή ωστόσο, αν και ακούγεται περίεργη δεν είναι καινούρια.

Τον τελευταίο χρόνο κατά καιρούς υπήρξαν αναφορές ότι παράνομες στρατιωτικές ομάδες από την Kολομβία προσπαθούν να στείλουν στρατιώτες τους, προκειμένου να αποκτήσουν πρωτοποριακή ουκρανική τεχνογνωσία στον πόλεμο με drones και στη συνέχεια να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες εναντίον του στρατού της χώρας τους κατά την επιστροφή τους.

«Τα προγράμματα στρατολόγησης είναι πολύ περίπλοκα, αλλά αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι το επίπεδο εξειδίκευσης που αποκτούν», δήλωσε στους FT ένας Κολομβιανός εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση στην Ουκρανία. «Πρώην παραστρατιωτικοί, πρώην αντάρτες και πρώην στρατιώτες πολεμούν και μαθαίνουν μαζί εδώ πώς να χειρίζονται drones».

Αλλάζουν τα δεδομένα

Ακριβώς όπως τα drones έχουν φέρει επανάσταση στον πόλεμο της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, έχουν με τον ίδιο τρόπο ανατρέψει τους κανόνες της ένοπλης σύγκρουσης δεκαετιών ανάμεσα στο επίσημο κράτος της Κολομβίας και τους αριστερούς αντάρτες και εμπόρους ναρκωτικών. Στον αγώνα της εναντίον των ανταρτών στη ζούγκλα, η κυβέρνηση της Κολομβίας μπορούσε πάντα να βασίζεται στην κυριαρχία των ουρανών, σημειώνει χαρακτηριστικά ο FT. Αυτό πλέον δεν είναι δεδομένο.

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«Η βιομηχανία των drones έχει εκτοξευθεί και οι παραβατικοί έχουν προσαρμόσει και αυτοί την τεχνολογία. Αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση για την εναέρια υπεροχή στο πεδίο της μάχης», δήλωσε στους FT ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας της Κολομβίας και στρατηγός της αεροπορίας, Πέδρο Σάντσεθ. Το υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του εκτιμά ότι παραστρατιωτικές ομάδες εξαπέλυσαν 264 επιθέσεις με drones μεταξύ 2024 και 2025, χρησιμοποιώντας κυρίως φθηνά, αναλώσιμα, drones εξοπλισμένα ώστε να ρίχνουν εκρηκτικά από ψηλά.

Τον Μάιο, ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια περιπολίας σε μια περιοχή καλλιέργειας κόκας. Τον Απρίλιο, drones σκότωσαν τρεις στρατιώτες κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό και έπληξαν ένα στρατιωτικό σύστημα ραντάρ στην επαρχία Κάουκα ενώ τον Δεκέμβριο, επτά άτομα σκοτώθηκαν σε μια στρατιωτική βάση. Πρόκειται για μία δραματική αλλαγή που επηρεάζει την κινητικότητα και την επιβίωση στο σημείο της μάχης, τόνισε ο Σάντσεθ.

Πρόσθεσε πως το 2025 ο κολομβιανός στρατός «εξουδετέρωσε» το 96% των αποπειρών επιθέσεων με drones, είτε με παρεμβολές στις ραδιοσυχνότητες είτε καταστρέφοντας τις συσκευές. Ωστόσο, οι παράνομες ομάδες προσπαθούν να μάθουν από την Ουκρανία για να τις ξεγελάσουν.

Drones FPV

Ένας Κολομβιανός χειριστής drone στην Ουκρανία δήλωσε πως οι στρατολόγοι των καρτέλ αναζητούν εκπαίδευση στην οργάνωση και τον χειρισμό drones τύπου FPV, δηλαδή σε drones για επιθέσεις, των οποίων η ευελιξία καθιστά πολύ πιο δύσκολη την κατάρριψή τους. Αυτά τα drones πετούν απευθείας σε έναν στόχο και σε περίπτωση σύγκρουσης εκρήγνυνται.

«Τα drones FPV έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούνται στην Κολομβία, αλλά αυτό που δεν γνωρίζουν ακόμη είναι πώς να κρυπτογραφήσουν την επικοινωνία μεταξύ του drone και του ατόμου που το χειρίζεται ή πώς να στήσουν την εκρηκτική ύλη όπως κάνουν εδώ στην Ουκρανία», δήλωσε ο χειριστής μιλώντας στους FT από τη Ζαπορίζια. Οι ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν επίσης να παρακάμψουν τα σήματα παρεμβολής του στρατού αγοράζοντας drones που χρησιμοποιούν εξαιρετικά λεπτά καλώδια οπτικών ινών, τα οποία συνδέονται σε τεράστιες αποστάσεις με λειτουργικά συστήματα στο έδαφος, αναφέρουν οι αρχές. Οι FT σημειώνουν ότι την τακτική αυτή είχε υιοθετήσει η Χεζμπολάχ απέναντι στο Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ, είχε επίσης πρωτοστατήσει στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Η Κολομβία προσπαθεί από την πλευρά της να σταματήσει τέτοιες αγορές με αυστηρούς περιορισμούς στις εισαγωγές όλων των drones. Επίσης ενισχύει και την άμυνά της. Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για μια «αντι - drone ασπίδα», αξίας 1,6 δισ. δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξοπλισμό για παρεμβολές σε συχνότητες και συστήματα ανίχνευσης.

Οι αναλυτές επιμένουν ωστόσο ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η αναστολή της μεταφοράς και μετάβασης της γνώσης που αποκτούν οι Κολομβιανοί από την Ουκρανία. Βετεράνοι του στρατού της Κολομβίας εδώ και δεκαετίες πολεμούν σε ξένους πολέμους, όπως στο Νότιο Σουδάν, την Υεμένη και την Ουκρανία. Εκεί έχουν σκοτωθεί περίπου 500 στα τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου με την Ρωσία.

«Οι Κολομβιανοί μπορούν να μάθουν και να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα και να αντέξουν τις δύσκολες συνθήκες», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματικός στρατολόγησης. «Έχουν αποδείξει την αξία τους στους διοικητές» τόνισε.

Το θέμα αυτό ωστόσο έχει προκαλέσει αμφιλεγόμενο ξέσπασμα μεταξύ των δυνάμεων στην Κολομβία. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε πως «οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν τους Κολομβιανούς ως κατώτερη φυλή» και κάλεσε τους Κολομβιανούς «που αντιμετωπίζονται σαν κρέας» να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει τα κίνητρα για ένταξη σε ξένες δυνάμεις, η κυβέρνησή του αύξησε τους μισθούς και επικύρωσε μια σύμβαση του ΟΗΕ του 1989 για τους μισθοφόρους.

Κολομβία Vs καρτέλ, 450.000 νεκροί

Ο Σάντσεθ από την άλλη δήλωσε πως η ανάπτυξη Κολομβιανών σε μακρινά πεδία μαχών είναι μια «θλιβερή πραγματικότητα» λόγω των υψηλών μισθών που προσφέρονται σε σύγκριση με τις συντάξεις τους στην Κολομβία. Ο στρατός της χώρας εδώ και δεκαετίες μάχεται εναντίον καρτέλ και ανταρτών στην ένοπλη σύγκρουση που έχει κοστίσει από το 1958 ως το 2016 περίπου 450.000 ζωές.

Η μεγαλύτερη ομάδα ανταρτών, οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), αποστρατεύτηκε το 2016. Ωστόσο αρκετοί αντιφρονούντες συντάχθηκαν σε παρατάξεις και συνέχισαν να διεξάγουν πόλεμο εναντίον του κράτους. Όλες οι κολομβιανές ένοπλες ομάδες συμμετέχουν σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, ανάμεσά τους η διακίνηση ναρκωτικών, οι παράνομες εξορύξεις και οι εκβιασμοί. Οι δραστηριότητες των ένοπλων ομάδων αυξήθηκαν υπό την κυβέρνηση του Πέτρο, ο οποίος για τρία χρόνια επιδίωξε διαπραγματεύσεις με ένοπλες ομάδες στο πλαίσιο του σχεδίου του «Ολικής Ειρήνης». Το σχέδιό του απέτυχε και εκείνος στράφηκε σε πολεμική δράση προς το τέλος της τετραετούς θητείας του.

Ο Πέτρο θα παραδώσει την προεδρία στον Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέλα. Πρόκειται για ένα σκληροπυρηνικό υποστηρικτή της ασφάλειας που έχει δεσμευθεί να χτίσει φυλακές μέσα στη ζούγκλα την Παρασκευή. Μετά από μια πρόσφατη επίθεση με drone κατά του στρατού, ο ντε λα Εσπριέλα υποσχέθηκε ότι θα δώσει προτεραιότητα στην «αποκατάσταση της εξουσίας του κράτους στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τη βία».

Αλλά θα το κάνει αυτό από μια πιο αδύναμη θέση, σε σχέση με τους προκατόχους του, λένε οι ειδικοί. «Ο όγκος των drone που διαθέτουν αυτές οι ομάδες μπορεί πολύ εύκολα να κατακλύσει οποιονδήποτε πολιτικό ή στρατιωτικό στόχο», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Ντίκινσον, αναπληρώτρια διευθύντρια στην Διεθνή Ομάδα Κρίσεων για τη Λατινική Αμερική. «Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν χάσει εντελώς το μπ΄ονοπώλιό τους στον εναέριο χώρο και αυτή είναι μία τεράστια στρατηγική μετατόπιση» τόνισε.

Με πληροφορίες των Financial Times