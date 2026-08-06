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Η GAC AION μόλις ανακοίνωσε τη νέα καλοκαιρινή προσφορά για το αμιγώς ηλεκτρικό AION V, με την τελική τιμή απόκτησης της έκδοσης Premium να διαμορφώνεται στα €26.900*.

Με αυτονομία έως 510 km σε μικτό κύκλο WLTP, ισχύ 204 PS και δυνατότητα ταχείας φόρτισης από το 30% στο 80% σε περίπου 18 λεπτά, το AION V αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτρικής μετακίνησης για την καθημερινότητα, την οικογένεια και τα μεγάλα ταξίδια.

Η νέα προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, με προϋπόθεση την ταξινόμησή τους έως τις 31 Αυγούστου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν άμεσα ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή.

Αυτονομία και φόρτιση που διευκολύνουν την καθημερινότητα

Το AION V εξοπλίζεται με μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 75,26 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 510 km σε μικτό κύκλο WLTP και έως 708 km σε αστικό κύκλο WLTP.

Η δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως 180 kW DC επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε περίπου 18 λεπτά, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες φόρτισης.

Έτσι, το AION V ανταποκρίνεται τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη όσο και στις μεγαλύτερες διαδρομές, περιορίζοντας τον χρόνο αναμονής κατά τη φόρτιση.

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Άνεση και τεχνολογία που γίνονται μέρος της διαδρομής

Η ευρύχωρη καμπίνα του AION V έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης σε οδηγό και επιβάτες.

Η έκδοση Premium διαθέτει, μεταξύ άλλων:

Πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο

Θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα

Κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών

Ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto

Κάμερα 360° με λειτουργία transparent ground view

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών

Ο χώρος αποσκευών χωρητικότητας 427 λίτρων, τα ανακλινόμενα πίσω καθίσματα και οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης ενισχύουν την πρακτικότητα του αυτοκινήτου στις καθημερινές και οικογενειακές ανάγκες.

Ασφάλεια πέντε αστέρων

Το AION V έχει κατακτήσει την ανώτατη αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP 2025.

Διαθέτει επτά αερόσακους και ένα ολοκληρωμένο σύνολο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, όπως Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης, Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας και Ανίχνευση Τυφλού Σημείου.

Παράλληλα, συνοδεύεται από 8 χρόνια εγγύηση αυτοκινήτου και 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της εγγύησης.**

Η νέα καλοκαιρινή προσφορά δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για όσους εξετάζουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και αναζητούν ένα ευρύχωρο, ασφαλές και τεχνολογικά προηγμένο SUV με άμεση διαθεσιμότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο της GAC AION για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτική προσφορά και προγραμματισμό test drive.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(*) Η αναφερόμενη τελική τιμή των €26.900 αφορά το μοντέλο GAC AION V Premium και ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και ταξινομήσεις έως 31/08/2026.

Η αρχική τιμή του μοντέλου GAC AION V Premium ανέρχεται στις €33.900 και η τελική τιμή προκύπτει μετά την αφαίρεση της μέγιστης κρατικής επιδότησης των €3.000 και της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας από την Inchcape Hellas. Η χορήγηση της επιδότησης διέπεται από τους όρους του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και την έγκριση της αίτησης του αγοραστή.

(**) 8 χρόνια εγγύηση αυτοκινήτου ή 160.000 km, όποιο επέλθει πρώτο, και 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας ή 200.000 km, όποιο επέλθει πρώτο.