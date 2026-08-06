O Morgan Freeman μετά από ένα Όσκαρ και τέσσερις ακόμα υποψηφιότητες δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να σταματήσει από το σινεμά.

Ο Morgan Freeman σχεδόν 90 ετών πλέον ακόμα δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχει τόση φασαρία γύρω από τη φωνή του. Ωστόσο την έχει δανείσει ακόμα και στον ...Θεό. Έστω και για χάρη της κωμωδίας «Θεός για μία εβδομάδα».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός (Β΄ανδρικού ρόλου για το Million Dollar Baby) έδωσε συνέντευξη στους New York Times και αποκάλυψε τι είναι αυτό που τον κάνει να πει το «ναι» σε μία παραγωγή. Όχι, δεν είναι πάντα ένα τρομερό σενάριο, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος. Ίσως ο λόγος να είναι πιο πεζός.

Ο Morgan Freemanεκτός από ένα χρυσό αγαλματίδιο έχει και τέσσερις ακόμα υποψηφιότητες για Όσκαρ, έχει κάνει εξαιρετικές ερμηνείες, έχει υπηρετήσει όλα τα ήδη του κινηματογράφου και μετά από δεκαετίες στο Χόλιγουντ μπορεί να πει με άνεση ότι θα αναλάβει να υποδυθεί έναν ρόλο ακόμα και αν το σενάριο θέλει δουλειά.

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«Αν κάποιος σου προσφέρει δουλειά, είναι πολύ καλό να σου προσφέρει μαζί και ένα εξαιρετικό σενάριο αλλά στην πραγματικότητα σημασία έχουν δυο - τρία πράγματα» εξήγησε. «Πόσα θα σε πληρώσουν; Αν σε πληρώσουν αρκετά, τότε μπορείς να παραβλέψεις κάποιες αστοχίες στο σενάριο που τυχαίνει να είναι εκεί. Μερικές φορές μπορείς να αναφέρεις κάποια πράγματα που είναι στο σενάριο που δεν πολυλειτουργούν για σένα και κάπως έτσι γενικά μπορεί να λειτουργήσει το θέμα».

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Ο Morgan Freeman δεν σταματά: «Είμαι σαν τον Clint Eastwood»

Λίγο πριν κλείσει τα 90, τον Ιούλιο του 2027, ο Morgan Freeman δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει το σινεμά. Ξεκαθάρισε στους New York Times ότι θα συνεχίσει να δέχεται τις προτάσεις που του γίνονται για δουλειά για όσο μπορεί ακόμα.

«Είμαι σαν τον Clint Eastwood σε αυτό: Μην αφήστε τον γέρο να μπει» είπε ο Freeman. «Έτσι, συνεχίζω. Αν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι και να μην πέσεις καθώς σηκώνεσαι, τότε απλά συνέχισε να κινείσαι. Θα εργάζομαι για όσο μπορώ ακόμα, για όσο κάποιος μου λέει "θέλεις να παίξεις αυτόν τον ρόλο;».

Παρά την επιθυμία του να συνεχίσει την υποκριτική, σ' αυτό το στάδιο της καριέρας του δεν θέλει να τσεκάρει τα κουτάκια που έχει με ρόλους - απωθημένο.

«Φτάνω τα 90 τώρα. Άρα οι ρόλοι που ευχόμουν να μπορούσα να παίξω, θα τους παίξει ο Denzel Washington» είπε αστειευόμενος.

Με πληροφορίες των New York Times