Η 75χρονη εντοπίστηκε νεκρή τη Δευτέρα (03/08) σε υπαίθρια περιοχή των Χανίων.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης μίας 75χρονης γυναίκας στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε νεκρή λίγες μέρες μετά την αποχώρησή της από το Αστυνομικό Τμήμα όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η άτυχη ηλικιωμένη εντοπίστηκε να περιπλανάται από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Χανίων. Επειδή δεν ήταν δυνατή η εξακρίβωση των στοχείων της εκείνη τη στιγμή, οδηγήθηκε στο Α.Τ Χανίων, όπου παρέμεινε μέχρι να ταυτοποιηθεί και να καταστεί δυνατή η επιστροφή της στους συγγενείς της.

Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο Τμήμα, η 75χρονη έφυγε χωρίς να γίνει αντιληπτή από το προσωπικό.

Το μεσημέρι της 25ης Ιουλίου, συγγενικό της πρόσωπο δήλωσε την εξαφάνισή της στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, αναφέροντας ότι η γυναίκα είχε φύγει από το σπίτι της ήδη από το απόγευμα της 23ης Ιουλίου.

Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο το βράδυ της 3ης Αυγούστου, όταν, μετά από ενημέρωση πολίτη, η 75χρονη βρέθηκε νεκρή σε υπαίθριο χώρο μέσα σε αγροτεμάχιο στην περιοχή των Χανίων.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Χανίων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με την αρχική προφορική εκτίμησή του, απέδωσε τον θάνατο της γυναίκας σε παθολογικά αίτια, εκτιμώντας ότι είχε επέλθει περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η υπόθεση, ωστόσο, παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς εξετάζονται όλες οι συνθήκες γύρω από την αποχώρηση της 75χρονης από το Αστυνομικό Τμήμα. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων έχει ήδη κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Παράλληλα, το σύνολο των αναφορών και του διαθέσιμου υλικού έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την αξιολόγηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ενώ αναμένεται και το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής που θα δώσει περισσότερα στοιχεία για τα ακριβή αίτια του θανάτου.