Ο Λιβάι Γκαρσία αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό με μορφή μονοετούς δανεισμού.

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από τα μεσάνυκτα της Τετάρτης (05/08) ο Λιβάι Γκαρσία, με το «τριφύλλι» να ανακοινώνει τον 28χρονο επιθετικό από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο με μία σειρά αναρτήσεων στα social media.

Ο Λιβάι Γκαρσία έκλεισε τον Παναθηναϊκό με μορφή δανεισμού από τη Σπαρτάκ Μόσχας, με την οψιόν αγοράς να αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γκαρσία έγινε γνωστός στο ελληνικό φίλαθλο κοινό από το πέρασμά του στην ΑΕΚ, καταγράφοντας 160 συμμετοχές, 56 γκολ και 27 ασίστ. Τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Μόσχα για λογαριασμό της Σπαρτάκ και από σήμερα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

«The amazing Levi Garcia»

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε και επίσημα τον Γκαρσία, με μία σειρά ευφάνταστων δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πράσινη ΠΑΕ παρουσίασε τον 28χρονο ως Spider-Man, την περίοδο που η ταινία «Spider-Man: A brand new day» είναι ιδιαίτερο θέμα προς συζήτηση εξαιτίας της πρωτοφανούς επιτυχίας της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/paofc_/status/2085049741277032514}

Κατά τις υπογραφές, ο Λιβάι Γκαρσία δήλωσε ότι μέσα στο γήπεδο «θέλει να είναι killer», αφήνοντας υποσχέσεις για μία παραγωγική σεζόν.

{https://x.com/paofc_/status/2085042406898991516}

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας με οψιόν αγοράς .

Ο Λιβάι Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με την Τ&ΤΕC SC, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σέντραλ FC. Το 2016, σε ηλικία 19 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλκμααρ, με την οποία κατέγραψε 43 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Εξέλσιορ.

Το καλοκαίρι του 2018 αποκτήθηκε από την ισραηλινή Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα, στην οποία έπαιξε για έναν χρόνο, προτού μεταγραφεί στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2023, καταγράφοντας συνολικά 160 συμμετοχές, 56 γκολ και 27 ασίστ.

{https://www.instagram.com/fcpanathinaikos/p/DboeroMDIbT/}

Τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία μέτρησε 48 συμμετοχές και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Κυπέλλου.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μετρώντας 54 συμμετοχές και 12 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Λιβάι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».