Ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 για την πρόκριση στα play off του Conference League.

Την ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (05/08) στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Μετά την πρόκριση επί της Πάκσι, η ομάδα του Γιάκουμπ Νίστρουπ φιλοδοξεί να αποκτήσει από την πρώτη αναμέτρηση καθαρό προβάδισμα πρόκρισης, έχοντας στο πλευρό της τον κόσμο που αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν στην αναμέτρηση.

Παρά τις απουσίες των Ίνγκασον, Καλάμπρια, Παντελίδη και Τετέη, ο Παναθηναϊκός θεωρείται το φαβορί απέναντι στους Βούλγαρους. Στην ευρωπαϊκή λίστα των «πρασίνων» ενόψει της συνέχειας των προκριματικών δηλώθηκε το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Λιβάι Γκαρσία καθώς και ο Σίριελ Ντέσερς, ο οποίος επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς μετά τον σοβαρό του τραυματισμό. Κανέις από τους δύο ωστόσο δεν θα είναι στην αποστολή για τη σημερινή αναμέτρηση.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.