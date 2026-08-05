Περισσότερα από 30.000 στρέμματα εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί στις δύο περιοχές, ενώ ιδιαίτερα μεγάλο είναι το πλήγμα στον αγροτικό κόσμο από το πέρασμα της φωτιάς.

Εικόνες που σοκάρουν καταγράφει drone λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη φωτιά που έπληξε την Ξηρονομή και τη Δομβραίνα Βοιωτίας. Από ψηλά αποκαλύπτεται το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής, με χιλιάδες στρέμματα να έχουν μετατραπεί σε στάχτη και το άλλοτε πράσινο τοπίο να έχει καλυφθεί από μαύρες εκτάσεις. Η κάμερα καταγράφει την επόμενη ημέρα της φωτιάς, αποτυπώνοντας την έκταση των καμένων περιοχών και τις βαριές συνέπειες που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.

Περισσότερα από 30.000 στρέμματα εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί στις δύο περιοχές, ενώ ιδιαίτερα μεγάλο είναι το πλήγμα στον αγροτικό κόσμο. Στη Δομβραίνα, περίπου 50.000 ελαιόδεντρα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, αφήνοντας πολλούς παραγωγούς χωρίς εισόδημα και με την ανάγκη να ξεκινήσουν ξανά από την αρχή. Παράλληλα, σημαντικές απώλειες καταγράφουν μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι, καθώς οι καμένες εκτάσεις επηρέασαν τις βοσκές και το φυσικό περιβάλλον που στήριζε την παραγωγή τους. Τα πλάνα από το drone αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της πληγής που άφησε η φωτιά στη Βοιωτία και την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των περιοχών.

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