Οι συνολικές επενδύσεις της ΔΕΗ έφτασαν τα 1,4 δισ. ευρώ, με επίκεντρο την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την ευέλικτη παραγωγή και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να ανέρχονται σε 1,2 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας να διαμορφώνονται στα 400 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και τη θετική συνεισφορά των επενδύσεων των τελευταίων ετών.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου έφτασαν τα 1,4 δισ. ευρώ, με επίκεντρο την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την ευέλικτη παραγωγή και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής. Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο επενδυτικός ρυθμός αναμένεται να επιταχυνθεί στο δεύτερο εξάμηνο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε στα 7,3 GW στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, αυξημένη κατά 1 GW σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Κατά το ίδιο διάστημα ολοκληρώθηκαν δύο σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 98 MW, το υβριδικό έργο φωτοβολταϊκής παραγωγής και αποθήκευσης στην Αστυπάλαια, καθώς και φωτοβολταϊκό πάρκο 22 MW στην Ιταλία. Μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς ολοκληρώθηκαν ακόμη δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 151 MW σε Ρουμανία και Βουλγαρία.

Παράλληλα, ο Όμιλος προχώρησε σε σειρά στρατηγικών συμφωνιών που ενισχύουν το αποτύπωμά του στην Ελλάδα και επιταχύνουν την επέκτασή του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην ελληνική αγορά συμφώνησε με τη MORE την απόκτηση έξι αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 107 MW, καθώς και του υπόλοιπου 51% εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 1.175 MW. Στο εξωτερικό υπέγραψε συμφωνίες για την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW στην Ουγγαρία, με δικαίωμα εξαγοράς έργου αποθήκευσης 49 MW, καθώς και χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων περίπου 175 MW και έργων υπό ανάπτυξη 102 MW στην Πολωνία.

Με βάση τις νέες προσθήκες και τις συμφωνίες που έχουν ανακοινωθεί, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώνεται σε 7,8 GW σε pro forma βάση τον Αύγουστο του 2026, ενώ έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία, ενισχύοντας την προοπτική επίτευξης των στόχων του Ομίλου έως το 2030.

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Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 4,5 δισ. ευρώ, έναντι 4,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν από 1 δισ. ευρώ σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 400 εκατ. ευρώ από 200 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Ο δείκτης Καθαρό Χρέος προς EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,2x, σημαντικά χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που προβλέπει η χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 2,7 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026.

Η ΔΕΗ επιβεβαίωσε παράλληλα το guidance για το σύνολο του 2026, διατηρώντας τον στόχο για προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, δήλωσε για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου :«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της ΔEΗ. Καταγράψαμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, συνεχίσαμε να ενισχύουμε τη συνεισφορά των επενδύσεων των προηγούμενων ετών και σημειώσαμε ουσιαστική πρόοδο στη μετάβαση προς ένα καθαρότερο, πιο ευέλικτο και γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραγωγής.

Μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ξεκινάμε την υλοποίηση του νέου επενδυτικού μας πλάνου έως το 2030 με σημαντικά ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση. Με την ολοκλήρωση των πρόσφατων συμφωνιών εξαγοράς, η ισχύς μας από ΑΠΕ θα φτάσει τα 7,8 GW, ενώ επιπλέον έργα 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Οι συμφωνίες για την είσοδό μας στις αγορές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας αποτελούν τα πρώτα συγκεκριμένα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιβεβαιώνουμε τους οικονομικούς μας στόχους για το 2026 και προχωρούμε σταθερά στην υλοποίηση του οράματός μας για μια πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική ΔEΗ, με ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της ευρύτερης περιοχής».