Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Άνοιξε η πλατφόρμα για δηλώσεις περιοχών σε Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση - Τα «ψιλά γράμματα» της μοριοδότησης.

Μέχρι και την Δευτέρα 10 Αυγούστου θα είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης και την έκδοση της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καλούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση – δήλωση με τις προτιμήσεις τους για τις περιοχές διορισμού.

Η διαδικασία αφορά δύο βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών:

Υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ των προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ.

Υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης, συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του ΑΣΕΠ.

Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να δηλώσουν τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, καθώς και τα μουσικά σχολεία όπου αυτό προβλέπεται. Οι αιτήσεις – δηλώσεις προτιμήσεων πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

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Να σημειωθεί ότι από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τονίζεται ότι η υποβολή της αίτησης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία μόνιμου διορισμού. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία και να ελέγξουν προσεκτικά τις επιλογές τους, καθώς οι δηλωθείσες προτιμήσεις θα καθορίσουν τις πιθανές τοποθετήσεις στις διαθέσιμες οργανικές θέσεις.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Ο αναλυτικός οδηγός για κριτήρια, μόρια και διαδικασία επιλογής

Όπως σημειώνει ο Γιάννης Κυργιόπουλος Αιρετό μέλος στο ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ τοποθετούνται προσωρινά σε κενές θέσεις σχολικών μονάδων, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που είναι στη διάθεση. Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 144/1997 τα κριτήρια, βάσει των οποίων οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ τοποθετούνται προσωρινά στα σχολεία είναι:

α) γάμος/σύμφωνο συμβίωσης

β) αριθμός παιδιών

γ) εντοπιότητα

δ) συνυπηρέτηση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ με την ακόλουθη σειρά κριτηρίων α) στη συνυπηρέτηση, β) στην εντοπιότητα, γ) στους οικογενειακούς λόγους, δ) στη συνολική υπηρεσία, ε) στα μόρια σχολείων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιµέρους κριτήρια λαµβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισµού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Πρώτοι και κατά προτεραιότητα τοποθετούνται συγκρινόμενοι µόνο μεταξύ τους, όσοι με βάση τη νομοθεσία ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες.

Ποια είναι τα μόρια για προσωρινή τοποθέτηση στην περιοχή διορισμού

Οικογενειακοί λόγοι (Έγγαμος ή ευρισκόμενος σε χηρεία ή διαζευγμένος ή σε διάσταση ή άγαμος γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων) ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης παίρνει: 4 μόρια Πρώτο παιδί 4 μόρια Δεύτερο παιδί 4 μόρια Τρίτο παιδί 6 μόρια Τέταρτο και πάνω παιδί 7 μόρια για το καθένα).

Συνυπηρέτηση (Η συνυπηρέτηση υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος): 4 μόρια

Εντοπιότητα (Η εντοπιότητα υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπαιδευτικός, ΕΕΠ-ΕΒΠ) τέλος υπολογίζεται για τις θέσεις του δήμου στην οποία ζητείται η τοποθέτηση 2 μόρια.