Αναμένεται η κοινή ανακοίνωση σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Ιράν και Ομάν συμφώνησαν για τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά για τα δρομολόγια της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαϊλ Μπαγκέι.

Ο Μπαγκέι δήλωσε πως το Ιράν και το Ομάν είναι πλέον στο τελευταίο στάδιο για την κοινή ανακοίνωση της συμφωνίας, με το δεδομένο πως δεν θα εμπλακούν τρίτα μέρη.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για μια ναυτιλιακή διαδρομή μέσω του Στενού του Ορμούζ δεν εγγυάται αυτόματα ασφαλή διέλευση, προειδοποιώντας ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στην περιοχή θα μπορούσε να υπονομεύσει την ασφάλεια.

Σε σχόλια που κοινοποιήθηκαν στη σελίδα Telegram του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μπαγκέι είπε ότι εξακολουθούν να ισχύουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ. Επικαλέστηκε τον δηλωμένο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στο Ιράν και άλλες «επιθετικές και απειλητικές ενέργειες κατά του Ιράν και των συμφερόντων του».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ιράν και Ομάν ήταν σε συζητήσεις τους τελευταίους δύο μήνες με τις ιρανικές αρχές να εξετάζουν τις τεχνικές, νομικές, ασφαλιστικές και περιβαλλοντικές πτυχές.

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«Μία συμφωνία με το Ομάν δεν μπορεί από μόνη της να σημαίνει πως ταΣτενά του Ορμούζ έχουν γίνει ασφαλή για τη διέλευση των πλοίων καθώς οι παράγοντες που δημιουργούν ανασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ - ειδικά ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ και άλλες ενέργειες κατά του Ιράν και των συμφερόντων του- παραμένουν σε ισχύ] τόνισε.

Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο επίσκεψης της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν ή το Κατάρ, ο Μπαγκέι διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχουν προγραμματισμένα τέτοια πλάνα.

Πρόσθεσε πως το Πακιστάν και το Κατάρ συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για να μειωθούν οι εντάσεις. Το Ιράν παραμένει σε επαφή και ανταλλάσει απόψεις και με τις δύο χώρες, τόνισε.

Με πληροφορίες του Al Jazeera/IranInternational