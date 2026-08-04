Η προοπτική αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στην κρίσιμη θαλάσσια οδό προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στις αγορές ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου γύρισαν σε έντονα αρνητικό έδαφος, εγκαταλείποντας τα αρχικά τους κέρδη, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι ενδέχεται να επιτευχθεί συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ εντός της εβδομάδας. Η προοπτική αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στην κρίσιμη θαλάσσια οδό προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στις αγορές ενέργειας.

Νωρίτερα το αμερικανικό αργό (WTI) υποχωρούσε κατά 3,44% στα 77,53 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ κατέγραφε απώλειες 2,72%, διαμορφούμενο στα 81,49 δολάρια το βαρέλι. Μιλώντας στο CNBC, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτίμησε ότι συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και την Τρίτη ή την Τετάρτη. Όπως υπογράμμισε, βασικός στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης από το Ιράν, ο Αμερικανός υπουργός ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία προβλέπει ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων, χωρίς την επιβολή διοδίων ή άλλων χρεώσεων.

Οι δηλώσεις του είχαν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού να υποχωρούν περίπου 3%, κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Ο Μπέσεντ εκτίμησε ακόμη ότι οι τιμές ενδέχεται να κινηθούν χαμηλότερα, εφόσον εκατοντάδες πλοία που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο μπορέσουν να αποπλεύσουν, αποκαθιστώντας τη ροή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα οφέλη από την ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας δεν θα περιοριστούν στην αγορά πετρελαίου, αλλά θα επεκταθούν και σε άλλους κλάδους, όπως τα λιπάσματα, τα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα και τα βιομηχανικά αέρια, καθώς αναμένεται να περιοριστούν οι πιέσεις στις διεθνείς τιμές.

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Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ανέστειλε προγραμματισμένη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις διπλωματικές διαβουλεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Ιουνίου οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει μνημόνιο κατανόησης για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας, ωστόσο η συμφωνία κατέρρευσε εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με τις θαλάσσιες διαδρομές που θα ακολουθούσαν τα εμπορικά πλοία. Ακολούθησε νέα κλιμάκωση της έντασης, με το Ιράν να επιτίθεται σε δεξαμενόπλοια που κινούνταν υπό αμερικανική στρατιωτική προστασία και τις ΗΠΑ να απαντούν με αεροπορικές επιδρομές και την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού κατά της Τεχεράνης.