Εφιάλτης χωρίς τέλος με τη φωτιά σε Αττική και Βοιωτία - Στάχτη 132.000 στρέμματα δάσους, σπίτια και επιχειρήσεις - Live οι εξελίξεις

Συνεχίζει και σήμερα Τρίτη 4 Αθγούστου το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική – Στο πέμπτο 24ωρο η μάχη με τις φλόγες – Στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων.

Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Αναζωπύρωση έχει εκδηλωθεί περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας.

Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, περιουσίες και καλλιέργειες τυλίχθηκαν στις φλόγες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερώς.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα είχαν εκδοθεί μηνύματα 112 για εκκενώσεις της Ψάθας αλλά και των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρι, για να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.

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