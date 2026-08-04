Εφιάλτης χωρίς τέλος με τη φωτιά σε Αττική και Βοιωτία - Στάχτη 132.000 στρέμματα δάσους, σπίτια και επιχειρήσεις - Live οι εξελίξεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται και σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων.
Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες τέσσερις ημέρες.
Αναζωπύρωση έχει εκδηλωθεί περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας.
Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, περιουσίες και καλλιέργειες τυλίχθηκαν στις φλόγες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερώς.
Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα είχαν εκδοθεί μηνύματα 112 για εκκενώσεις της Ψάθας αλλά και των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρι, για να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.
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Στάχτη 132.900 στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία06:11:25
Νέα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φονική φωτιά.
Ειδικότερα και όπως έκανε γνωστό το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό Αττικής, έως και τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη.
Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 03/08.