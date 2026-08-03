Το να λέει κανείς «ευχαριστώ» συνδέεται συνήθως με τους καλούς τρόπους. H ψυχολογία υποστηρίζει, ωστόσο, ότι αυτή η συμπεριφορά αντικατοπτρίζει παράλληλα σημαντικές συναισθηματικές δυνάμεις.

Υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους σχεδόν για τα πάντα: για αυτόν που τους κρατά την πόρτα ανοιχτή μέχρι κάποιον που τους προσφέρει ένα ποτήρι νερό ή τους κάνει μια μικρή καθημερινή διευκόλυνση.

Για τους περισσότερους, αυτή η συνήθεια αποτελεί απλώς δείγμα καλής ανατροφής. Εντούτοις, διάφορες ψυχολογικές μελέτες αποδεικνύουν ότι πίσω από αυτή τη συμπεριφορά κρύβονται χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσωπικότητα, τη συναισθηματική υγεία και τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον.

Η ευγνωμοσύνη αποτελεί ένα από τα πλέον μελετημένα αντικείμενα της θετικής ψυχολογίας τις τελευταίες δεκαετίες. Πέρα από μια απλή έκφραση αβρότητας, θεωρείται μια εσωτερική δύναμη που επιτρέπει στο άτομο να αναγνωρίζει την αξία των πράξεων των άλλων και να εκτιμά τις θετικές πτυχές της καθημερινότητας.

Η ετυμολογική της ρίζα προσφέρει επίσης μια σαφή ένδειξη για τη σημασία της. Η λέξη προέρχεται από το λατινικό gratus, που μεταφράζεται ως «ευχάριστος» ή «ικανοποιητικός», μια σύνδεση που εξηγεί γιατί το «ευχαριστώ» συνδέεται άμεσα με θετικά συναισθήματα.

Ποια είναι τα οφέλη της ευγνωμοσύνης;

Στο πλαίσιο της θετικής ψυχολογίας, η ευγνωμοσύνη αντιμετωπίζεται ως θεμελιώδες στοιχείο του χαρακτήρα. Δεν περιορίζεται στη λεκτική διατύπωση ενός «ευχαριστώ», αλλά προϋποθέτει την ουσιαστική αναγνώριση και εκτίμηση της προσπάθειας ή της βοήθειας που προσφέρουν οι άλλοι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα άτομα που εκφράζουν τακτικά ευγνωμοσύνη υιοθετούν συνήθως μια πιο αισιόδοξη στάση απέναντι στις καθημερινές προκλήσεις. Αντί να εστιάζουν αποκλειστικά σε όσα τους λείπουν, τείνουν να εκτιμούν όσα ήδη κατέχουν, τις θετικές εμπειρίες και τους δεσμούς που δημιουργούν.

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι όσοι καλλιεργούν αυτή τη δύναμη επιδεικνύουν ταπεινότητα, ανθεκτικότητα και μεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων. Επιπλέον, η έκφραση ευγνωμοσύνης ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς, καθώς η αναγνώριση της προσφοράς των άλλων καλλιεργεί θερμότερες αλληλεπιδράσεις και προάγει σχέσεις που βασίζονται στον σεβασμό, την ενσυναίσθηση και την αμοιβαιότητα.

Τα οφέλη της ευγνωμοσύνης σύμφωνα με την επιστήμη

Πλήθος ερευνών επιβεβαιώνει τις ευεργετικές επιδράσεις αυτής της συνήθειας στη σωματική και ψυχική υγεία. Μία από τις πιο γνωστές μελέτες διεξήχθη από τους ψυχολόγους Robert A. Emmons (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Ντέιβις) και Michael McCullough (Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που εφάρμοζαν τακτικά ασκήσεις ευγνωμοσύνης ανέφεραν λιγότερα προβλήματα υγείας, υψηλότερα επίπεδα ευεξίας και καλύτερη απόδοση στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Παράλληλα, άλλες έρευνες έφεραν στο φως επιπλέον οφέλη. Μελέτη σε ασθενείς με νευρομυϊκές διαταραχές έδειξε ότι όσοι εξέφραζαν συχνά ευγνωμοσύνη ξυπνούσαν νιώθοντας πιο ξεκούραστοι, αισιόδοξοι και συνδεδεμένοι με τους γύρω τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινέζοι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα υψηλά επίπεδα ευγνωμοσύνης συνδέονται με καλύτερη ποιότητα ύπνου και χαμηλότερα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης. Αντίστοιχα, έρευνα του Πανεπιστημίου George Mason σε βετεράνους του πολέμου του Βιετνάμ έδειξε ότι όσοι εκδήλωναν μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη παρουσίαζαν λιγότερα συμπτώματα μετατραυματικού στρες και υψηλότερη ψυχική ανθεκτικότητα.

Τέλος, εργασίες ερευνητών από το Κέντρο Έρευνας Συνειδητότητας του UCLA υποδεικνύουν ότι η εμπειρία συναισθημάτων που σχετίζονται με την ευγνωμοσύνη ευνοεί θετικές αλλαγές στη λειτουργία του νευρικού συστήματος, συμβάλλοντας συνολικά στην ψυχολογική ευεξία.

Πηγή: La Nacion