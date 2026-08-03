Μία από τις βασικότερες συμβουλές είναι η χρήση του χρηματοκιβωτίου του ξενοδοχείου για τη φύλαξη μετρητών, διαβατηρίων και επιπλέον τραπεζικών καρτών.

Οι παραλίες, τα εστιατόρια και τα αξιοθέατα βρίσκονται συνήθως στο επίκεντρο του προγραμματισμού ενός ταξιδιού. Ωστόσο, η ασφάλεια των χρημάτων και των τραπεζικών καρτών συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα, με αποτέλεσμα πολλοί ταξιδιώτες να επιβαρύνονται με περιττές τραπεζικές χρεώσεις ή ακόμη και να πέφτουν θύματα κλοπής.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών οι ταξιδιώτες τείνουν να χαλαρώνουν την προσοχή τους, γεγονός που τους καθιστά πιο ευάλωτους σε απώλειες ή περιστατικά απάτης. Για τον λόγο αυτό συνιστούν ορισμένες απλές αλλά αποτελεσματικές πρακτικές που μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τους κινδύνους.

Μία από τις βασικότερες συμβουλές είναι η χρήση του χρηματοκιβωτίου του ξενοδοχείου για τη φύλαξη μετρητών, διαβατηρίων και επιπλέον τραπεζικών καρτών. Δεν είναι απαραίτητο να μεταφέρονται καθημερινά όλα τα χρήματα ή όλες οι κάρτες, ενώ είναι χρήσιμο να υπάρχουν καταγεγραμμένα, σε ασφαλές σημείο, τα στοιχεία επικοινωνίας με την τράπεζα σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Παράλληλα, συνιστάται οι ταξιδιώτες να έχουν μαζί τους μόνο το ποσό που εκτιμούν ότι θα χρειαστούν για τις καθημερινές τους δαπάνες, όπως γεύματα, μετακινήσεις και μικροέξοδα. Έτσι, ακόμη και αν χαθούν ή κλαπούν τα χρήματα, δεν θα επηρεαστεί ο συνολικός προϋπολογισμός των διακοπών.

Πληρωμές με κάρτα και ανάληψη μετρητών από ATM

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις πληρωμές με κάρτα στο εξωτερικό. Πριν από το ταξίδι, καλό είναι επίσης να ελέγχεται αν η κάρτα επιβάλλει προμήθειες για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

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Για αγορές μεγαλύτερης αξίας, όπως η ενοικίαση αυτοκινήτου ή άλλες σημαντικές ταξιδιωτικές δαπάνες, η χρήση πιστωτικής κάρτας μπορεί να προσφέρει πρόσθετη προστασία στον καταναλωτή σε περίπτωση προβλήματος με τη συναλλαγή ή τον πάροχο της υπηρεσίας.

Σημαντικό είναι επίσης να μεταφέρονται τα χρήματα και οι κάρτες με ασφαλή τρόπο. Ένα μικρό πορτοφόλι με τα απολύτως απαραίτητα, τοποθετημένο σε εσωτερική τσέπη των ρούχων, μειώνει τον κίνδυνο κλοπής ή απώλειας. Στην παραλία ή την πισίνα, τα πολύτιμα αντικείμενα καλό είναι να φυλάσσονται σε αδιάβροχη θήκη που παραμένει συνεχώς πάνω στον κάτοχό της.

Τέλος, οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν προμήθειες πριν ολοκληρώσουν τη συναλλαγή, να προτιμούν μηχανήματα που ανήκουν σε τραπεζικά ιδρύματα αντί για ανεξάρτητα ΑΤΜ σε τουριστικές περιοχές και να γνωρίζουν τις χρεώσεις που ενδέχεται να επιβάλλει η δική τους τράπεζα για αναλήψεις στο εξωτερικό, ώστε να αποφύγουν περιττά έξοδα.