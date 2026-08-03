Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την ηλεκτρική ενέργεια προεξοφλούν υψηλότερες τιμές για το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Η πολιτική συγκυρία προστίθεται στους παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας τους επόμενους μήνες, σε μια περίοδο κατά την οποία η χονδρεμπορική αγορά εξακολουθεί να δέχεται ανοδικές πιέσεις. Με τις εθνικές εκλογές να παραμένουν στον ορίζοντα, η προοπτική γενικευμένων αυξήσεων στη λιανική αγορά εμφανίζεται προς το παρόν περιορισμένη, καθώς οι προμηθευτές εκτιμάται ότι θα επιδιώξουν να αποφύγουν μεγάλες ανατιμήσεις σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής ευαισθησίας.

Τιμολόγια Αυγούστου

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται ήδη στα «πράσινα» τιμολόγια του Αυγούστου. Παρά την αύξηση κατά 18,3% της μέσης χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο, στα 109,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 92,93 ευρώ τον Ιούνιο, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές απορρόφησαν σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης, με αποτέλεσμα περίπου επτά στα δέκα νοικοκυριά να μην δουν μεταβολές στις χρεώσεις τους.

Η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητη τη χρέωση στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 200 kWh και στα 15,39 λεπτά για υψηλότερη κατανάλωση, ενώ ο ΗΡΩΝ επίσης δεν προχώρησε σε αυξήσεις, διατηρώντας το τιμολόγιό του στα 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η Protergia αύξησε τη χρέωσή της κατά 6,3%, στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Αντίθετα, αρκετοί μικρότεροι πάροχοι προχώρησαν σε αναπροσαρμογές. Η Zenith αύξησε τις χρεώσεις της κατά 19,6%, η Elin κατά 24,3%, η Enerwave κατά 19% για κατανάλωση άνω των 100 kWh, η NRG κατά 5%, ενώ η Volton προχώρησε σε αύξηση 1,4%. Ως αποτέλεσμα, η μέση τιμή των «πράσινων» τιμολογίων διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στα 18,73 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφοντας αύξηση 8,3%. Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, δεν αντανακλά την εικόνα για το σύνολο της αγοράς, καθώς η πλειονότητα των οικιακών καταναλωτών εξυπηρετείται από τους μεγαλύτερους προμηθευτές που διατήρησαν αμετάβλητες τις βασικές χρεώσεις τους.

Ανησυχίες για τον χειμώνα

Οι προοπτικές για τους επόμενους μήνες παραμένουν αβέβαιες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την ηλεκτρική ενέργεια προεξοφλούν υψηλότερες τιμές για το φθινόπωρο και τον χειμώνα, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου εξακολουθεί να κινείται κοντά στα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, υπό την επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

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Παράλληλα, οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι εξακολουθούν να διαθέτουν δυνατότητες περιορισμού των επιπτώσεων από τη μεταβλητότητα της χονδρεμπορικής αγοράς, αξιοποιώντας εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου και την καθετοποιημένη δομή τους. Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός στη λιανική αγορά λειτουργεί επίσης ανασταλτικά ως προς τη μεταφορά του αυξημένου κόστους στους τελικούς καταναλωτές.

Ωστόσο, εάν οι υψηλές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ενισχυθούν περαιτέρω, οι δυνατότητες απορρόφησης του κόστους από τους προμηθευτές ενδέχεται να περιοριστούν. Σε αυτή την περίπτωση, δεν αποκλείεται μέρος των αυξήσεων να μετακυλιστεί σταδιακά και στα τιμολόγια λιανικής. Μέχρι τότε, η αγορά αναμένεται να συνεχίσει να ισορροπεί μεταξύ των πιέσεων από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, των συνθηκών ανταγωνισμού και της πολιτικής συγκυρίας.