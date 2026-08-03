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Το επικίνδυνο αυτό φυσικό φαινόμενο δημιουργείται κατά τη διάρκεια μεγάλων δασικών πυρκαγιών, όταν η ακραία θερμότητα που παράγεται από τη φωτιά συνδυάζεται με ισχυρούς, στροβιλίζοντες ανέμους.

Υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες συνεχίζουν και σήμερα Δευτέρα τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αττική και Βοιωτία. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης στα μέτωπα της πυρκαγιάς είναι ο σχηματισμός πύρινων ανεμοστρόβιλων, σε απόσταση αναπνοής από εθελοντές και πυροσβέστες.

Σε βίντεο της ΕΡΤ καταγράφεται η στιγμή που πύρινος ανεμοστρόβιλος δημιουργείται στο Κανδήλι Μεγάρων, σε ένα από τα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Αττική και Βοιωτία.

Μια τεράστια στήλη καπνού, φλόγας και στάχτης υψώνεται στον αέρα, την ώρα που τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρίψεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Δείτε το στιγμιότυπο μετά το 00.43

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkf339aql2i1?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στη Δομβραίνα Βοιωτίας τις προηγούμενες ημέρες, μετά τη διέλευση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

{https://x.com/ForecastGreece/status/2084036496399483030}