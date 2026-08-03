Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι τι προκάλεσε την απώλεια του απαιτούμενου διαχωρισμού μεταξύ των δύο ελικοπτέρων και πώς αυτά βρέθηκαν σε τόσο κοντινή απόσταση ώστε να σημειωθεί η σύγκρουση.

Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου BELL, η οποία συνέβη την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα Αττικής, ανέλαβε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, κατόπιν εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές διαδικασίες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων του περιστατικού.

Το σημείο του δυστυχήματος έχει αποκλειστεί και περιφρουρείται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkemrtj50rup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν όλα τα δεδομένα, όπως οι κινήσεις των δύο ελικοπτέρων, οι συνθήκες πτήσης, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων, οι καιρικές συνθήκες, αλλά και η τεχνική κατάσταση των αεροσκαφών.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αντιστράτηγος ε.α, Ανδριανός Γκούμπαρσης, στο επίκεντρο της διερεύνησης θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος επικοινωνίας και καθοδήγησης των δύο ελικοπτέρων πριν από τη σύγκρουση, καθώς και το ποιος είχε την ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού τους. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα δύο ελικόπτερα δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε τροχιά που να εγκυμονεί κίνδυνο επαφής και αφήνει αιχμές για πιθανή εμπλοκή επίγειου συντονιστή, ο οποίος – όπως υποστηρίζει – δεν είχε την απαιτούμενη αρμοδιότητα για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα δύο ελικόπτερα φαίνεται πως επιχειρούσαν σε σχηματισμό, όπως συμβαίνει συχνά στις αποστολές αεροπυρόσβεσης, όπου απαιτείται αυστηρός συντονισμός μεταξύ των εναέριων μέσων.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης από αέρος πραγματοποιούνται με συγκεκριμένες διαδικασίες και τα ελικόπτερα κινούνται υπό συντονισμό, ώστε να διατηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας και να ακολουθούνται συγκεκριμένοι άξονες προσέγγισης προς το μέτωπο της φωτιάς.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι τι προκάλεσε την απώλεια του απαιτούμενου διαχωρισμού μεταξύ των δύο ελικοπτέρων και πώς αυτά βρέθηκαν σε τόσο κοντινή απόσταση ώστε να σημειωθεί η σύγκρουση.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες στο μέτωπο της πυρκαγιάς, συνδράμοντας στην προσπάθεια κατάσβεσης. Στο καθένα επέβαινε διμελές πλήρωμα: ένας αλλοδαπός χειριστής και ένας Έλληνας αξιωματικός-συντονιστής, ο οποίος είχε την ευθύνη της επικοινωνίας με το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00, ενώ τα δύο ελικόπτερα βρίσκονταν σε επιχείρηση πάνω από την περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκε ένας ισχυρός θόρυβος, λίγο πριν τα ελικόπτερα συντριβούν. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές και κινητοποιήθηκε ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση των τεσσάρων επιβαινόντων.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ένα από τα δύο πληρώματα κατάφερε να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, με τον κυβερνήτη να ενημερώνει ότι ο συγκυβερνήτης του είχε τραυματιστεί. Ο Βρετανός χειριστής κατάφερε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο οδόστρωμα και, μαζί με τον Έλληνα συντονιστή, απομακρύνθηκαν από το σκάφος λίγα μόλις λεπτά πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες λόγω ανάφλεξης των καυσίμων.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ, παρέχοντας συνδρομή στην επιχείρηση περισυλλογής. Οι δύο διασωθέντες χειριστές (ο Έλληνας και ο Βρετανός) διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την ιατρική τους φροντίδα.

Την ίδια ώρα, χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν τα δύο μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου, το οποίο είχε καταπέσει σε χαράδρα. Ο Έλληνας και ο Δανός επιβαίνοντες διακομίστηκαν στο ίδιο νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.