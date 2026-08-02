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Μικρό καλάθι από τη συνάντηση Μητσοτάκη με Δούκα, παρουσία Λιβάνιου.

Λίγες οι πληροφορίες για το τι συμφωνήθηκε μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Χάρη Δούκα κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία και του αρμόδιου υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου.

Μεταξύ των πολλών προτάσεων του δημάρχου Αθηναίων ο Κ. Μητσοτάκης φαίνεται να βρήκε ως πιο ενδιαφέρουσα την πρόταση για το αντγράφιτι στο κέντρο της πόλης.

Τασσόμενος μάλιστα υπέρ της «ακριβής εκδοχής», να μην μπορεί να ξαναγραφεί όπου έχει σβηστεί.

Το Μαξίμου αναμένει την πρόταση για το ποιους κεντρικούς δρόμους θα αφορά το πρόγραμμα και φέρεται διατεθειμένο να δώσει περίπου 10.000.000 ευρώ.

Αντιθέτως τους κεντρικούς δρόμους τους βρίσκει πολύ καλούς, όπως και την κατάσταση των πεζοδρομίων!

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Τ.Τε.