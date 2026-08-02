Η εθνική οδός ταχείας κυκλοφορίας Τιζνίτ-Ντάχλα ονομάστηκε «Αυτοκινητόδρομος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Με απόφαση του βασιλιά Μοχάμεντ Στ΄, οι αρχές του Μαρόκου έδωσαν το όνομα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει τον νότο με τη διαφιλονικούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας, που διεκδικούν αυτονομιστές Σαχράουι, μετέδωσε χθες Σάββατο το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Η εθνική οδός ταχείας κυκλοφορίας Τιζνίτ-Ντάχλα ονομάστηκε «Αυτοκινητόδρομος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», μετέδωσε το πρακτορείο, δημοσιοποιώντας επιστολή του μονάρχη που φέρει ημερομηνία 2η Ιουλίου κι απευθύνεται στον αμερικανό πρόεδρο, γνωστοποιώντας του την απόφαση.

Ο Μοχάμεντ Στ΄ εξηγεί πως ήθελε έτσι να ευχαριστήσει τον κ. Τραμπ για την «ιστορική αναγνώριση της κυριαρχίας του Μαρόκου το 2020 στη ‘Σαχάρα του’, (κάτι) που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη των Μαροκινών».

«Τιμώντας αυτή τη μαρτυρία φιλίας και ειρήνης, έλαβα την απόφαση να δώσω σε μια από τις πιο σημαντικές οδικές υποδομές του βασιλείου το όνομα ‘Αυτοκινητόδρομος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ’», συνέχισε ο μονάρχης αναφερόμενος στον δρόμο 1.055 χιλιομέτρων, που είναι «η οδική υποδομή με το μεγαλύτερο μήκος σε όλη την Αφρική», κατ’ αυτόν.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ ξαφνικά εξέφρασε την υποστήριξή του σε σχέδιο για τη χορήγηση αυτονομίας, αλλά υπό μαροκινή κυριαρχία, στη Δυτική Σαχάρα, με αντάλλαγμα την εξομάλυνση των σχέσεων του Μαρόκου με το Ισραήλ.

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Ισπανική αποικία ως το 1975, η αχανής περιοχή της ερήμου, πλούσια σε φωσφορικά άλατα, που βρέχεται από νερά πλούσια σε αλιεύματα, ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από το Μαρόκο, ωστόσο παραμένει «μη αυτόνομη περιοχή» για τα Ηνωμένα Έθνη. Για τον έλεγχό της συγκρούονται τον τελευταίο μισό αιώνα και πλέον η Ραμπάτ και οι αυτονομιστές του Μετώπου Πολισάριο, που υποστηρίζονται από την Αλγερία.

Σε μήνυμά του στον βασιλιά για την 27η επέτειο αυτή την εβδομάδα από την ανάρρησή του στον θρόνο, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε σε επιστολή του, που μετέδωσε επίσης το MAP, την άνευ όρων υποστήριξή του στο σχέδιο της Ραμπάτ για τη Δυτική Σαχάρα.

Για την Ουάσιγκτον- ανέφερε ο κ. Τραμπ- η μαροκινή πρόταση είναι «η μοναδική βάση για δίκαιη και διαρκή λύση». «Κάθε άλλη οδός παρατείνει το status quo και είναι απαράδεκτη», πρόσθεσε.

Ακόμη, μέσω Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του την 26η Ιουλίου για την απόφαση του Μοχάμεντ Στ΄ να δώσει προς τιμή του το όνομά του στον αυτοκινητόδρομο.

«Ευχαριστώ την βασιλική υψηλότητά του Μοχάμεντ Στ΄ (...) Τι τεράστια τιμή! Ανυπομονώ να διανύσω κάποια μέρα όλο το μήκος αυτού του αυτοκινητοδρόμου, ελπίζω πως θα γίνει σύντομα», έγραψε ο μεγιστάνας.

Το πελώριο έργο, που δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, περιλαμβάνει οδό ταχείας κυκλοφορίας που συνδέει την Τιζνίτ με τη Λααγιούν, στην καρδιά της Δυτικής Σαχάρας, κι επεκτείνεται σε εθνική οδό που φτάνει ως τη Ντάχλα. Το κόστος του υπολογίζεται πως θα ανέλθει σχεδόν 850 εκατομμύρια ευρώ.