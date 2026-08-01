Εκτός ελέγχου η φωτιά τώρα στο Πόρτο Γερμενό - Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από παραλία - Όλες οι εξελίξεις με τις πυρκαγιές

Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βοιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Στις 05:12 τα ξημερώματα του Σαββάτου το 112 ήχησε και στη Δομβραίνα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη. Η αλλαγή της φοράς των ισχυρών ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα, ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και σπίτια παραδόθηκαν στην πυρκαγιά.
Την ίδια ώρα, 325 πυροσβέστες δίνουν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Μεγάλη φωτιά μαίνεται και στις Νερατζιές Αιγιάλειας, στην Αχαϊα, όπου στη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκκένωσης για το Νέο Ερινεό και την Αρραβωνίτσα.
Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στις Νεραντζιές Αιγιάλειας.
Μετά τα μεσάνυχτα, το 112 κάλεσε τους κατοίκους της Αρραβωνίτσας να απομακρυνθούν μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα. Αντίστοιχη οδηγία δόθηκε στους κατοίκους του Νέου Ερινεού, οι οποίοι κλήθηκαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών.
Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αιγιαλείας, Νίκος Καραΐσκος, ανέφερε ότι οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς, αντιμετωπίζοντας διαδοχικές αναζωπυρώσεις, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του δήμου.
Ενεργά μέτωπα στην Πρέβελη
Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα, με ενεργές εστίες στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης.
Το βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται στην Πρέβελη, στις Κεραμές, στον Δρυμίσκο και στον Ασώματο.
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«Ο μόνος δρόμος διαφυγής έχει παραδοθεί στις φλόγες, βρέχει στάχτη, από πάνω μας»07:04:52
Λίγο μετά τις 6 το πρωί σηκώθηκαν τουλάχιστον έξι Καναντέρ που περίμεναν οι κάτοικοι κυκλωμένοι από δύο μέτωπα, αφού και απέναντι από το Πόρτο Γερμενό, στον Μύτικα, οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκκένωση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα. Περίπου στις 4 και μισή τα ξημερώματα εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι εκκενώθηκαν προληπτικά.
Τεράστια η καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό
«Καίγεται παρθένο δάσος που δεν είχε καεί ποτέ ξανά και ο οικισμός είναι σε κλοιό. Είμαστε εγκλωβισμένοι, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το λιμάνι ενώ ο πολύ δυνατός άνεμος σπρώχνει τη φωτιά να κατεβαίνει όλο και πιο χαμηλά. Δυτικά δεν υπάρχει δρόμος, βόρεια μαίνεται η πύρινη λαίλαπα και πλέον προστίθεται το μέτωπο του Μύτικα. Ως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα είχαν συγκρατήσει τη φωτιά, ωστόσο σε μισή ώρα, όλα άλλαξαν και πλέον δεν μπορούμε ούτε να φτάσουμε στη θάλασσα ούτε να είμαστε στο δρόμο», μετέδωσε λίγο πριν από τις 4 το πρωί η Σπυριδούλα Κακλατζή, δημοσιογράφος της ΕΡΤ η οποία παραμένει εγκλωβισμένη μαζί με πυροσβέστες στο παραλιακό μέτωπο μαζί με τον εικονολήπτη Δημήτρη Γούργαρη και πυροσβεστικές δυνάμεις.
«Ο μόνος δρόμος διαφυγής έχει παραδοθεί στις φλόγες, βρέχει στάχτη, από πάνω μας είναι η φωτιά και από κάτω η θάλασσα, ενώ η πίεση στους κρουνούς εξαντλείται καθώς δεν μπορούν να φτάσουν υδροφόρες και όσο νερό απομένει το κρατούν για την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών», περιγράφει η δημοσιογράφος.
Σπίτια και πυροσβεστικά στις φλόγες
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες. Ενα πυροσβεστικό όχημα κάηκε ολοσχερώς.
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Απεγκλωβίστηκαν 12 άτομα από την παραλία Πόρτο Γερμενό07:01:29
Σε επιχείρηση απεγκλωβισμού 12 ατόμων από την παραλία Πόρτο Γερμενό Βιλίων προχώρησαν το Σάββατο δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Οι εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με περιπολικό πλοίο του Λιμενικού και πλοιάριο της Πυροσβεστικής, ενώ μεταφέρονται με ασφάλεια στο Αλεποχώρι.
Στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, σκάφος της Πυροσβεστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών.
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Επιχείρηση απεγκλωβισμού στο Πόρτο Γερμενό07:00:34
Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού Βιλίων, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Στην περιοχή έσπευσαν ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος.
Είχε προηγηθεί, λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, μεγάλη αναζωπύρωση. Οι θυελλώδεις άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση, ωθώντας τη φωτιά προς την παραλιακή ζώνη, ενώ ο κεντρικός δρόμος έκλεισε.
Νέα εκκένωση στη Δομβραίνα – Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112
Στις 05:12 τα ξημερώματα του Σαββάτου εστάλη νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Δομβραίνας Βοιωτίας, με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη λόγω της δασικής πυρκαγιάς.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δομβραίνα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θίσβη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες ενεργοποιήσεις του αριθμού έκτακτης ανάγκης για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από περιοχές της Βοιωτίας και της Δυτικής Αττικής.
Όσοι βρίσκονταν στο Πόρτο Γερμενό κλήθηκαν να κινηθούν προς το λιμάνι, ενώ στους κατοίκους του Μύτικα δόθηκε οδηγία να απομακρυνθούν προς την Ψάθα και το Αλεποχώρι.
Νωρίτερα είχαν εκδοθεί εντολές απομάκρυνσης από το Προσήλι και το Πόρτο Γερμενό προς τη Μάνδρα, καθώς και από την Ξηρονομή, τον Άγιο Νικόλαο, την Αλυκή και τον Άγιο Βασίλειο.
Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη θάλασσα
Στον Άγιο Βασίλειο, όπου η πυρκαγιά έφτασε έως την ακτογραμμή και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, είχε στηθεί από την Παρασκευή μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών διά θαλάσσης.
Συνολικά 254 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία με τη συνδρομή πλοίου και ταχύπλοου του Πυροσβεστικού Σώματος, πλωτών μέσων του Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών.