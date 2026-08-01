Εκτός ελέγχου η φωτιά τώρα στο Πόρτο Γερμενό - Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από παραλία - Όλες οι εξελίξεις με τις πυρκαγιές

Η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Μεγάλη φωτιά μαίνεται και στις Νερατζιές Αιγιάλειας, στην Αχαϊα.

Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βοιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Στις 05:12 τα ξημερώματα του Σαββάτου το 112 ήχησε και στη Δομβραίνα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη. Η αλλαγή της φοράς των ισχυρών ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα, ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και σπίτια παραδόθηκαν στην πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα, 325 πυροσβέστες δίνουν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Μεγάλη φωτιά μαίνεται και στις Νερατζιές Αιγιάλειας, στην Αχαϊα, όπου στη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκκένωσης για το Νέο Ερινεό και την Αρραβωνίτσα.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στις Νεραντζιές Αιγιάλειας.

Μετά τα μεσάνυχτα, το 112 κάλεσε τους κατοίκους της Αρραβωνίτσας να απομακρυνθούν μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα. Αντίστοιχη οδηγία δόθηκε στους κατοίκους του Νέου Ερινεού, οι οποίοι κλήθηκαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αιγιαλείας, Νίκος Καραΐσκος, ανέφερε ότι οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς, αντιμετωπίζοντας διαδοχικές αναζωπυρώσεις, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του δήμου.

Ενεργά μέτωπα στην Πρέβελη

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα, με ενεργές εστίες στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης.

Το βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται στην Πρέβελη, στις Κεραμές, στον Δρυμίσκο και στον Ασώματο.

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