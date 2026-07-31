Οι ισχυρές ριπές των ανέμων «τροφοδοτούν» τη δυναμική της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στη Βοιωτία.

Έναν ισχυρό σύμμαχο έχει βρει η φωτιά που ξέσπασε στην Βοιωτία και κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό την Παρασκευή 31/7.

Συγκεκριμένα, οι ριπές των ανέμων που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυρές και αυτό φαίνεται και από το βίντεο του MEGA όπου ο ρεπόρτερ που βρίσκεται στο σημείο για να μεταφέρει τα όσα συμβαίνουν, χάνει την ισορροπία του από τους ανέμους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkcv5tntt9l5?integrationId=40599y14juihe6ly}

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