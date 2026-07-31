Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Συγκινημένος ήταν ο Περικλής Μίγδος για τη φωτιά που ξέσπασε στο Κομπότι Άρτας.

Δακρυσμένος για τη φωτιά που ξέσπασε στο Κομπότι της Άρτας και σήμανε συναγερμό στις Αρχές εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος του γειτονικού Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλής Μίγδος.

Μιλώντας στην κάμερα του MEGA αναφέρθηκε στην κινητοποίηση των απλών πολιτών προκειμένου να μπορέσουν να σβήσουν το πύρινο μέτωπο.

«Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, που δεν φαίνεται να είναι διαχειρίσιμη. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από όλους. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές. Είναι περιμετρικά του χωριού γιατί έχει πολλά ελαιόδεντρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkcueyhigdnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθούμε από τους ανέμους. Είναι πολυμετωπική, δεν θέλω να προδικάσω πράγματα αλλά δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Είναι ο τόπος μας, ο οποίος καίγεται».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε ΕΔΩ Live τις εξελίξεις στην φωτιά στο Ποικίλο Όρος.

Δείτε ΕΔΩ όσα συμβαίνουν μετά τις φωτιές που ξέσπασαν σε Βοιωτία και Άρτα.