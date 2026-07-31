Ουρές χιλιομέτρων στο οδικό δίκτυο έχει προκαλέσει η φωτιά που ξέσπασε στο Ποικίλο Όρος.

Αυξημένη είναι η κίνηση στο οδικό δίκτυο της Αττικής λόγω της φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή 31/7 στο Ποικίλο Όρος, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο, ενώ υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς πραγματοποιούνται οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:

1)Περιφερειακή Αιγάλεω ρεύμα κυκλοφορίας προς Αττική Οδό,

2)Λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή με Περιφερειακή Αιγάλεω ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα,

3)Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο,

4)Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Γ. Παπανδρέου ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο,

5)Λ. Σχιστού από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αθηνών,

6)Λ. Σχιστού από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό.

{https://x.com/hellenicpolice/status/2083194680729051628}

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Λίγη ώρα αργότερα, οι δρόμοι άνοιξαν μετά από εντολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από το ύψος του Μοσχάτου, ως τους Αγίους Αναργύρους αλλά και στην κάθοδο από τον Λόγγο ως τους Αγίους Αναργύρους.

«Ανοικτή η πρόσβαση απο διόδια Ελευσίνας προς Αττική οδό και Λεωφόρο Καβάλας. Η κυκλοφορία στη Λεωφ. Καβάλας εκτρέπεται στο ύψος του Σχιστού λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή» ανέφερε με ανάρτησή της η Ολυμπία Οδός.

{https://x.com/OlympiaOdosSA/status/2083205985762423032}

Δείτε ΕΔΩ Live τις εξελίξεις στην φωτιά στο Ποικίλο Όρος.

Δείτε ΕΔΩ όσα συμβαίνουν μετά τις φωτιές που ξέσπασαν σε Βοιωτία και Άρτα.