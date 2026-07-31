Οι φωτογραφίες της ηθοποιού δίπλα στη λίμνη των Ιωαννίνων με καφέ φόρεμα.

Με καφέ φόρεμα και ένα εντυπωσιακό χαμόγελο φωτογραφήθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη δίπλα στη λίμνη των Ιωαννίνων, όπου φαίνεται να βρίσκεται τις τελευταίες ώρες.

Η γνωστή ηθοποιός, το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου, μέσω ανάρτησής της στα social media μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, αποκαλύπτοντας ότι μετά από την απόδρασή της σε Κυκλαδίτικο νησί, βρέθηκε στα Ιωάννινα.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Κατερίνα Παπουτσάκη, εμφανίζεται ιδιαίτερα χαλαρή και χαμογελαστή να απολαμβάνει τη νέα της εξόρμηση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τις νέες τις πόζες δίπλα από την περίφημη λίμνη Παμβώτιδα.

Στα νέα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, πόζαρε με φόντο το γαλάζιο φορώντας ένα καφέ φόρεμα με σκίσιμο στο πόδι, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της και την κομψή της εμφάνιση.

{https://www.instagram.com/p/DbdacdQiACz/?hl=el&img_index=1}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«The lake», έγραψε χαρακτηριστικά στη σχετική λεζάντα, αποκαλύπτοντας παράλληλα την νέα της τοποθεσία.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, λίγες ημέρες νωρίτερα, το απόγευμα της Τετάρτης, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Κύθνο, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους με τις πόζες της μπροστά από τον καθρέπτη.

Φορώντας το μαύρο της μπικίνι, φωτογραφήθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, απαθανατίζοντας παράλληλα ορισμένα στιγμιότυπα από τα όμορφα τοπία του κυκλαδίτικου νησιού.