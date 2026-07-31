Τα τρυφερά στιγμιότυπα της παρουσιάστριας αγκαλιά με την κόρη της.

Μία διαφορετική και άκρως τρυφερή ανάρτηση έκανε η Νικολέττα Ράλλη στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, καθώς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το νυχτερινό μπάνιο που απόλαυσε μαζί με την κόρη της στη θάλασσα.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, βρίσκεται σε καλοκαιρινή διάθεση και μαζί με το παιδί της βρέθηκε στην παραλία κάτω από το φως της εντυπωσιακής Πανσελήνου, δημιουργώντας μία ξεχωριστή στιγμή.

Μητέρα και κόρη βούτηξαν στο νερό και απόλαυσαν το βραδινό τους μπάνιο, με τη Νικολέττα Ράλλη να χαρίζει στην κόρη της μία ιδιαίτερη εμπειρία γεμάτη όμορφες στιγμές.

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Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η παρουσιάστρια, εμφανίζεται μέσα στο μαύρο της μπικίνι να απολαμβάνει τη στιγμή, ενώ απαθανάτισε και την κόρη της, όπως και το εντυπωσιακό φεγγάρι, που χάριζε ένα ιδιαίτερο χρώμα στο νερό της θάλασσας.

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«Oh deer God», έγραψε η Νικολέττα Ράλλη στη σχετική λεζάντα, κάνοντας μία σαφή αναφορά στην «Πανσέληνο του Ελαφιού» που έντυσε τον νυχτερινό ουρανό του Ιουλίου.

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