Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιώργος Μπούσαλης.

Η Καλομοίρα και ο σύζυγος της, Γιώργο Μπούσαλη, συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε προορισμούς της Ελλάδας, απολαμβάνοντας όμορφες οικογενειακές στιγμές και δημιουργώντας νέες αναμνήσεις.

Το ζευγάρι, μετά την παραμονή τους στις Κυκλάδες, επέλεξε ως επόμενο σταθμό των διακοπών τους το Ιόνιο και συγκεκριμένα την Κεφαλονιά, έναν από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας.

Ο Γιώργος Μπούσαλης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από το νησί, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Στη φωτογραφία το ζευγάρι ποζάρει με φόντο την εμβληματική θέα από την παραλία του Μύρτου, μία από τις διασημότερες ακτές του νησιού, αλλά και τις Ελλάδας.

Η Καλομοίρα εμφανίζεται χαμογελαστή, έχοντας γύρει τρυφερά προς το μέρος του συζύγου της, ενώ εκείνος την κρατά στην αγκαλιά του, αποτυπώνοντας μία όμορφη στιγμή μεταξύ τους.

«Te amo», δηλαδή «Σ’ αγαπώ», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα, κάνοντας μία σαφή αναφορά στο νέο τραγούδι της Καλομοίρας που κυκλοφορεί.

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Εκείνη, με τη σειρά της, πρόσθεσε το δικό της σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε αγαπώ και εγώ Μπούσαλη».

{https://www.instagram.com/p/DbbUt0RpoaO/?hl=el}