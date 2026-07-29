Το στιγμιότυπο μέσα από τον φακό του Κλεισθένη Δασκαλάκου.

Η Ρένα Βλαχοπούλου υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο γνωστές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην τέχνη του θεάτρου και της υποκριτικής.

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1923 και αρχικά ξεκίνησε την καριέρα της από το τραγούδι. Το 1940 απέκτησε τη φήμη ως η τραγουδίστρια της τζαζ, ενώ το 1960 ήταν η δεκαετία που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της κινηματογραφικές παραγωγές.

Με το χιούμορ, το ταλέντο και το χαρακτηριστικό της γέλιο κατάφερε να αφήσει το δικό της στίγμα στην τέχνη, καθώς μάλιστα συμμετείχε σε μερικές από τις πιο γνωστές και εμβληματικές ταινίες της εποχής.

Πρωταγωνίστησε στο πλευρό σπουδαίων ηθοποιών και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τις ταινίες: «Η χαρτοπαίκτρα», «Η παριζιάνα» και «Η θεία μου η χίπισσα».

Σαν σήμερα, στις 29 Ιουλίου του 2004, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

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Με αφορμή την επέτειο των 22 χρόνων από την απώλειά της, το studio Κλεισθένης, την τιμά με μία ξεχωριστή ανάρτηση στα social media.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται η Ρένα Βλαχοπούλου στο πλευρό της Ζωζώς Σαπουντζάκη, την ώρα που η δεύτερη της προσφέρει λουλούδια στην παρουσίαση του δίσκου «Η Ρένα τραγουδάει Jazz», στις 14 Απριλίου του 1997.

Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε από τον φακό του Κλεισθένη Δασκαλάκου και η σχετική ανάρτηση αναφέρει:

«Σαν σήμερα έφυγε το 2004 από κοντά μας η αγαπημένη μας ηθοποιός και τραγουδίστρια Ρένα Βλαχοπούλου. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη την βλέπουμε με την Ζωζώ Σαπουντζάκη να της προσφέρει λουλούδια στην παρουσίαση του δίσκου Η Ρένα τραγουδάει Jazz, στο Θέατρο Μίνωα στις 14 Απριλίου του 1997».

{https://www.instagram.com/p/DbWhFiHsb1-/?hl=el}