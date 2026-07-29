Γιόρτασε με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη, 6 χρόνια γάμου.

Επέτειο γάμου είχαν χθες η Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση και ο Βύρων Βασιλειάδης. Το ζευγάρι συμπλήρωσε έξι χρόνια, οπότε ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, στις 28 Ιουλίου 2020.

Με αυτή την αφορμή, η κόρη του αείμνηστου Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτση δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από εκείνη τη μέρα κι έτσι θυμηθήκαμε το υπέροχο νυφικό της, την άφιξη της νύφης στην παραλία Αγράρι με καΐκι και τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την ευτυχία του ζευγαριού που ήταν «ζωγραφισμένη» στα πρόσωπά τους.

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