Η εκπαιδευτική ατζέντα για τα σχολεία αρχής γενομένης από τον Σεπτεμβρη - Οι καινοτομίες που εισάγονται σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια.

Με βασικό στόχο την αναβάθμιση του σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας προετοιμάζει τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027, θέτοντας σε εφαρμογή μια σειρά παρεμβάσεων που εκτείνονται από το Πολλαπλό Βιβλίο και το Ψηφιακό Φροντιστήριο έως την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο σχεδιασμός βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, με τη νέα διοίκηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές προτεραιότητες για τη νέα σχολική χρονιά.

Μεταρρυθμίσεις με «όχημα» το ΙΕΠ: Οι 8 αλλαγές που προωθούνται στις τάξεις

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το επόμενο διάστημα προχωρούν μια σειρά από δράσεις που αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η προετοιμασία για την εφαρμογή του Πολλαπλού Βιβλίου, καθώς και η λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας εκπαιδευτικοί θα μπορούν να καταθέτουν προτάσεις και παρατηρήσεις για τα νέα σχολικά εγχειρίδια,

η ανάπτυξη νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, ο εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση της Τράπεζας Θεμάτων, η περαιτέρω ανάπτυξη του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, η επέκταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και στην Α' και Β' Λυκείου, η αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω της πλατφόρμας EduAI, η επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, καθώς και η ενίσχυση του επιστημονικού και θεσμικού ρόλου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας

Η υπουργός επισήμανε ότι ο σχεδιασμός της νέας σχολικής χρονιάς εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, στην ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων και στη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση απαιτούν συνέχεια, επιστημονική τεκμηρίωση και στενή συνεργασία με όσους γνωρίζουν τις ανάγκες του σχολείου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας και του ΙΕΠ για στενή συνεργασία με στόχο την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και συμπεριληπτικού σχολείου.