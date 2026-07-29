Από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία 62 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 6 εκ των οποίων σοβαρά, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Τουλάχιστον 18 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην περιοχή του Κουμαμότο στην Ιαπωνία την Τρίτη.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο καθώς αναζητούνται ακόμα άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια τόσο στο εμπορικό κέντρο, του οποίου ο δεύτερος όροφος κατέρρευσε, όσο και στο εργοστάσιο χαρτικών, όπου 5 εργαζόμενοι ανασύρθηκαν νεκροί.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένας ξένος υπήκοος σύμφωνα με τις αρχές. Από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, 62 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 6 εκ των οποίων σοβαρά ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

{https://x.com/Daily_Briefs_/status/2082412478558838952}

Ορισμένοι από τους σοβαρά τραυματίες βρισκόταν μέσα στο εμπορικό κέντρο Aeon στην πόλη Κασίμα,που ήταν κατάμεστο από κόσμο όταν σημειώθηκε ο σεισμός. Η εταιρεία διαχείρισης του εμπορικού δήλωσε πως σχεδόν 3.000 πελάτες κατάφεραν να εκκενώσουν εγκαίρως το κτίριο και να φτάσουν μέχρι το πάρκινγκ, πριν ακολουθήσει η έκρηξη, που προκάλεσε την μερική κατάρρευση του δεύτερου ορόφου.

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Αρκετοί, τότε εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο AP, πως η έκρηξη ήταν το ίδιο ισχυρή όσο και ο σεισμός.

{https://x.com/nexta_tv/status/2082396460046266638}

Τρεις άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο, δήλωσε ο επικεφαλής του Aeon, Akio Yoshida.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά το γεγονός ότι σημειώθηκε έκρηξη και χάθηκαν πολύτιμες ζωές» είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Yoshida.

Νεκροί και εγκλωβισμένοι και σε εργοστάσιο

Στην γειτονική περιοχή του του Yatsushino, κατέρρευσε καμινάδα σε εργοστάσιο χαρτικών με αποτέλεσμα τον θάνατο 5 ανθρώπων ενώ 7 διασώθηκαν από τα συντρίμμια σύμφωνα με τις αρχές του Κουμαμότο. Εικάζεται πως τέσσερα άτομα παραμένουν παγιδευμένα στα συντρίμμια.

Σχεδόν 34.900 σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα και 15.000 άλλα χωρίς νερό, είπαν οι αρχές του Κουμαμότο. Περισσότεροι από 8.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να μείνουν στα 400 σχεδόν κέντρα διάσωσης, που έχουν στηθεί.

{https://x.com/AFP/status/2082408354274529769}

Στις έρευνες για τους αγνοούμενους συμμετέχουν και οι ένοπλες δυνάμεις της Ιαπωνίας ενώ το υπουργείο Άμυνας, ανάρτησε στον λογαριασμό του στο X, βίντεο από το εσωτερικό του εμπορικού κέντρου κατά την επιχείρηση διάσωσης.

{https://x.com/ModJapan_saigai/status/2082378137422471403}

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και εκατοντάδες άλλα άτομα, ανάμεσά τους και πυροσβέστες από την Ταϊβάν.

«Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που περιμένουν να σωθούν, είναι μία μάχη απέναντι στον χρόνο» δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. «Θα πάμε να βρούμε και να σώσουμε όσο περισσότερους μπορούμε» πρόσθεσε.

{https://x.com/AFP/status/2082436131732300197}

Τα δρομολόγια των τρένων παραμένουν σε αναστολή λειτουργίας λόγω του σεισμού. Παράλληλα, αν και η λειτουργία του αεροδρομίου του Κουμαμότο συνέχισε, αρκετές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους προληπτικά.

Με πληροφορίες του Associated Press