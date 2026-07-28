Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ νότια των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων.

Σεισμός της τάξης των 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης κοντά στα Ιωάννινα. Η δόνηση σημειώθηκε στις 23:10 με το εστιακό του βάθος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο να ορίζεται στα 5 χλμ ενώ το επίκεντρο του σεισμού ήταν 9 χλμ. ΔΝΔ του οικισμού των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων.

Ο οικισμός των Ασπραγγέλων του δήμου Ζαγορίου απέχει σχεδόν 28 χλμ από την πόλη των Ιωαννίνων.

Ακολούθησε δόνηση μεγέθους 2,2 ρίχτερ με επίκεντρο 5χλμ. ΝΝΑ των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων.

Η καταγραφή από το Ευρωμεσογειακό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

{https://x.com/LastQuake/status/2082197433241526310}