Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η Πυροσβεστική ενίσχυσε τις δυνάμεις της στη φωτιά στην Πάρο. 7-8 μποφόρ από την Τετάρτη στο Αιγαίο.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Πάρο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται. Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στην ευρύτερη περιοχή του νησιού επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν Εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπρόσθετα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς: 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο, ενώ από Πειραιά μεταβαίνουν, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων και 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Επίσης, με αεροσκάφος C-27J, μεταβαίνουν από την Ελευσίνα, 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ.

{https://www.facebook.com/reel/1399129772107273}

Την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Η ανταπόκριση της ΕΡΤ

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkafaaj7fbht?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Στις 15:28 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλυκή και

2. στις 14:42 είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά, επίσης προς την Αλυκή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkadf1xpzpzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από το Καμπί προς Αγκαιριά

Δεν είναι σύμμαχος ο καιρός στην Πάρο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkaeoftrk2ah?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εικόνες από τον ParianoTypo

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkaeomtcaacp?integrationId=40599y14juihe6ly}