Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο.

Άλλη μία φωτιά στον Ασπρόπυργο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις νωρίς το βράδυ της Τρίτης.

Πρόκειται για πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες, με οχτώ οχήματα, ενώ για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082162053804892642}

Φωτιά στην Πάρο: Μάχη με τις φλόγες, ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο μεταξύ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Καμπί. Νωρίτερα δόθηκε εντολή μέσω 112 για την εκκένωση των περιοχών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά.

Στη φωτιά στην Πάρο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Μέχρι να νυχτώσει επιχειρούσαν περιοδικά εννέα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται περαιτέρω καθώς ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στο νησί: 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο, ενώ από Πειραιά μεταβαίνουν, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων και 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Επίσης, με αεροσκάφος C-27J, μεταβαίνουν από την Ελευσίνα, 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε 5 νησιά την Τετάρτη

Για αύριο, Τετάρτη, πολύ υψηλός προβλέπεται σύμφωνα με τη γ.γ. Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε πέντε νησιά:

Κρήτη

Λέσβο

Χίο

Σάμο

Ικαρία

{https://x.com/CivPro_GR/status/2082045262139154922}