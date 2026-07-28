Το νέο καλοκαιρινό φωτογραφικό άλμπουμ της Μαρίας Αντωνά.

Η Μαρία Αντωνά συνεχίζει να απολαμβάνει τον καλοκαιρινό ήλιο και τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά, ενώ παράλληλα διατηρεί την επικοινωνία της με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσα από τα social media.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός φαίνεται πως διασκεδάζει κάθε στιγμή του καλοκαιριού, αναρτώντας τακτικά φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό, μέσα από τις οποίες μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και τις εξορμήσεις της.

Πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στην Κρήτη για διακοπές, ενώ νωρίτερα είχε ταξιδέψει στη Μύκονο και την Τήνο, όπου και επέστρεψε λίγο αργότερα.

Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, όπως αποκάλυψε μέσω της νέας της ανάρτησης, βρίσκεται στην Τζια, όπου απολαμβάνει τις ανέσεις του ξενοδοχείου στο οποίο διαμένει, αλλά και τις καλοκαιρινές της βουτιές.

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Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε εμφανίζεται μέσα σε ένα λευκό μπικίνι, φορώντας το καπέλο της, ενώ στη συνέχεια ποζάρει στον καθρέπτη φορώντας ένα ολόσωμο μαγιό, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε ακόμη ένα στιγμιότυπο, στέκεται στην άκρη της πισίνας αγναντεύοντας τη θάλασσα από ψηλά, ενώ σε άλλη φοράει το πολύχρωμο μαγιό της και ποζάρει πάνω σε σκάφος απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της στιγμές.