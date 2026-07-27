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Σε καλοκαιρινή διάθεση η Κλέλια Ανδριολάτου.

Στιγμές απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης φαίνεται πως απολαμβάνει τις τελευταίες ώρες η Κλέλια Ανδριολάτου, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και αφιερώνοντας λίγο χρόνο στον εαυτό της.

Η ηθοποιός, βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία για μία σύντομη καλοκαιρινή απόδραση, επιλέγοντας ένα όμορφο και ειδυλλιακό τοπίο, όπου κυριαρχεί η φύση και ο ήλιος.

{https://www.instagram.com/p/DbSz3IJsPrJ/?hl=el}

Μέσα από τη νέα της ανάρτηση στα social media μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της, δείχνοντας πώς απολαμβάνει τις ημέρες ξεκούρασης.

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Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, εμφανίζεται χαλαρή, φορώντας το μπικίνι της και κάνοντας μερικές ασκήσεις γιόγκα κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Στη συνέχεια, απολαμβάνει ένα σύντομο ντους δίπλα σε χρωματιστά λουλούδια στην αυλή και ποζάρει κάτω από τον ήλιο.