Από το αγαπημένο σου γεύμα μέχρι τα απαραίτητα για την παραλία, η Wolt καλύπτει κάθε καλοκαιρινή ανάγκη σε περισσότερες από 75 πόλεις και νησιά.

Με το καλοκαίρι να βρίσκεται στο αποκορύφωμά του και χιλιάδες καταναλωτές να μετακινούνται σε δημοφιλείς προορισμούς σε όλη τη χώρα, η Wolt συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στην Ελλάδα και επενδύει σε περιοχές με αυξημένη εποχική δραστηριότητα, ενισχύοντας την πρόσβαση των χρηστών σε ένα ολοένα και πιο διευρυμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Τον τελευταίο χρόνο, η υπηρεσία ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της σε νησιά και περιοχές με αυξημένη ζήτηση κατά τους θερινούς μήνες, επεκτείνοντας τις υπηρεσίες της στη Μήλο, τη Σάμο, τα Νέα Μουδανιά, την Καλλιθέα Χαλκιδικής, τη Θάσο, το Μεσολόγγι και τη Φλώρινα. Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή παρουσία σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς όπως η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Λευκάδα, η Κρήτη, η Ρόδος, η Νάξος, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η Τήνος, η Σύρος, η Σκιάθος, η Μυτιλήνη, η Χίος και η Αίγινα.

Με παρουσία πλέον σε περισσότερες από 75 πόλεις και νησιά, η Wolt δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαμβάνουν την ίδια αξιόπιστη εμπειρία εξυπηρέτησης όπου κι αν βρίσκονται. Με τη φιλοσοφία ενός «shopping mall στην τσέπη του καταναλωτή», προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών που εξοικονομεί χρόνο, προσφέρει ευελιξία και κάνει πιο εύκολη την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Μάλιστα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, οι χρήστες μπορούν να βρουν στην εφαρμογή προϊόντα που καλύπτουν κάθε στιγμή των διακοπών τους, από αντηλιακά, εντομοαπωθητικά και είδη φαρμακείου, μέχρι πετσέτες παραλίας, φουσκωτά, μάσκες θαλάσσης, ψάθες, καπέλα, βεντάλιες, ρακέτες, θερμός και αδιάβροχες θήκες κινητών, καθώς και χιλιάδες ακόμη προϊόντα που παραδίδονται γρήγορα και αξιόπιστα στο σημείο που επιθυμεί ο χρήστης.

Η ανάπτυξη του δικτύου συνοδεύεται παράλληλα από τη σημαντική διεύρυνση του οικοσυστήματος συνεργατών της πλατφόρμας. Περισσότερα από 300 νέα καταστήματα εντάχθηκαν στη Wolt το τελευταίο διάστημα, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές εστίασης και λιανικής. Μέσα από συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες συνεργάζονται αποκλειστικά με τη Wolt, η εταιρεία συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και προσφέροντας πρόσβαση σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.

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Ο Ηλίας Πίτσαβος, Country Manager της Wolt στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Το καλοκαίρι οι ανάγκες των καταναλωτών μετακινούνται μαζί τους, και στόχος μας είναι η Wolt να βρίσκεται δίπλα τους όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη του δικτύου μας, ώστε όλο και περισσότεροι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε μία ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, από το αγαπημένο τους γεύμα μέχρι τα προϊόντα που χρειάζονται για την καθημερινότητά τους και τις διακοπές τους. Παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύουμε τις τοπικές οικονομίες και δημιουργούμε ευκαιρίες ανάπτυξης στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε.».