«Έτοιμες» οι μελέτες για τις εκβαθύνσεις στο λιμάνι της Κυλλήνης.

Την Κυλλήνη επισκέφθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας και στο επίκεντρο βρέθηκαν η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Λιμενικού, η ασφαλής λειτουργία του τρίτου λιμανιού της χώρας σε επιβατική κίνηση και η ανάγκη αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών της περιοχής.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στις λιμενικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής, με έμφαση στις βυθοκορήσεις και στις εκβαθύνσεις, καθώς και η προοπτική δημιουργίας μαρίνας σκαφών αναψυχής στην Κυλλήνη.

«Σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο δεν αισθάνομαι ότι η Κυλλήνη αλλά και η ευρύτερη περιοχή, είναι δεύτερης ταχύτητας. Αντιθέτως, αισθάνομαι και πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος να έχουν πολύ καλά πληρωμένες δουλειές τα παιδιά μας και ένα καλύτερο μέλλον από το δικό μας. Αυτό θέλει οργάνωση και πολλή δουλειά», δήλωσε ο υπουργός, επισημαίνοντας στους αρμόδιους φορείς ότι θα πρέπει να επισπεύσουν την κατάρτιση οριστικού master plan. Συμπλήρωσε πως θα υπάρχει η μέγιστη αρωγή από τις υπηρεσίες του υπουργείου.

Ο δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, δήλωσε ότι οι μελέτες για τις αναγκαίες εκβαθύνσεις είναι έτοιμες και θα παρουσιαστούν στο υπουργείο, ενώ χαρακτήρισε σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής τη διερεύνηση της δημιουργίας μαρίνας, με ρεαλιστικό σχεδιασμό.

Κικίλιας από Κυλλήνη: Πρώτη προτεραιότητα για εμάς είναι η ασφάλεια στο λιμάνι

Στην επίσκεψή του, ο Βασίλης Κικίλιας ενημερώθηκε για το επιχειρησιακό έργο της Λιμενικής Αρχής και δόθηκε έμφαση στη λειτουργία των πορθμειακών γραμμών. Σημειώνεται ότι καθημερινά εκτελούνται δέκα δρομολόγια, έξι προς Ζάκυνθο και τέσσερα προς Κεφαλονιά και πέρυσι μέσω των δύο γραμμών ταξίδεψαν περισσότεροι από 810.000 επιβάτες.

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Σε συνάντηση που είχε ο υπουργός, με τη συμμετοχή της βουλευτή Ηλείας Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, του δημάρχου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Γιάννη Λέντζα και του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, Κωνσταντίνου Χαντζή, ο Βασίλης Κικίλιας επανέλαβε ότι η ασφάλεια στο λιμάνι και στη θαλάσσια συγκοινωνία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βλέπουμε τον δρόμο, από την Πάτρα μέχρι εδώ, ένα έργο που είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει στην περιοχή. Είναι θέμα προστασίας ανθρώπινων ζωών και ασφάλειας. Πρώτη προτεραιότητα για εμάς είναι η ασφάλεια στο λιμάνι. Όπως έχω ξαναπεί, έχουμε κάνει πάνω από 1.800 ελέγχους σε πορθμεία, ferry boats, τουριστικά πλοία, πλοία της ακτοπλοΐας, yachts κ.λπ. για θέματα ασφάλειας. Αυτή είναι η δουλειά των ανδρών και των γυναικών του Λιμενικού Σώματος και τους ευχαριστώ όλους για τη δουλειά την οποία κάνουν», δήλωσε ο υπουργός.