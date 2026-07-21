Τα πλοία «ΕΛΥΡΟΣ» και «Ιωσήφ Κ.» συγκρούστηκαν το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Σούδας.

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως ανέφερε, έχει δοθεί εντολή στην ηγεσία του Λιμενικού Σώματος να εξεταστούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού, ενώ παράλληλα ο υπαρχηγός του Λ.Σ. μεταβαίνει στα Χανιά για τον συντονισμό των ενεργειών.

Για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια «δεν υπάρχει καμία ανοχή».

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Η σύγκρουση των δύο πλοίων έγινε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (21/07). Στο περιστατικό ενεπλάκησαν το επιβατηγό πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ» και το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ Κ.». Το «ΕΛΥΡΟΣ» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τον Πειραιά, ενώ το φορτηγό πλοίο πραγματοποιούσε είσοδο στον λιμένα.

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Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.

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