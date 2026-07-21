Στον ανακριτή παραπέμφθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες στην Ακρόπολη.

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου ο οποίος το πρωί της Τρίτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί μία γυναίκα στον μηρό, ενώ ο άνδρας που προσπάθησε να την προστατεύσει, στον καρπό.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό» όπου διαπιστώθηκε πως δεν διέτρεχαν κάποιον κίνδυνο.

Επίθεση στην Ακρόπολη: Την Πέμπτη θα απολογηθεί ο 60χρονος

Ο 60χρονος ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη ενώ, όπως διαπιστώθηκε, αντιμετωπίζει ψυχιατρικής φύσης προβλήματα, για τα οποία είχε νοσηλευτεί δύο φορές σε ψυχιατρικές κλινικές.

Μετά τη σε βάρος του ποινική δίωξη, ο 60χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη.