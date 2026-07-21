Οι δύο τραυματίες από την επίθεση στην Ακρόπολη θα λάβουν σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (21/07) στην Ακρόπολη, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, τραυματίζοντάς τους.

Για το πρωτοφανές περιστατικό τοποθετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ανδρέας Φιορεντίνος, χαρακτηρίζοντάς το ως μεμονωμένο.

Σύμφωνα με τον κ. Φιορεντίνο, οι δύο τουρίστες θα πάρουν μέσα στην ημέρα εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ο 60χρονος δράστης συνελήφθη άμεσα.

Αναλυτικά η δήλωση του Ανδρέα Φιορεντίνου

«Από την πρώτη στιγμή της ενημέρωσης για το σημερινό περιστατικό στην περιοχή της Ακρόπολης, η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και εμείς ως Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού βρεθήκαμε σε άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές και με την Πρεσβεία των ΗΠΑ, ενώ προσωπικά επισκέφτηκα τους δύο τραυματίες τουρίστες στο νοσοκομείο, προκειμένου να εκφράσουμε την έμπρακτη συμπαράσταση της ελληνικής Πολιτείας ευχαριστώντας την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς και το υγειονομικό προσωπικό που παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Η ασφάλεια των επισκεπτών της χώρας μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Πρόκειται για ένα μεμονωμένο και εξαιρετικά λυπηρό περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Ελληνική Αστυνομία.

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Οι τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, είναι καλά στην υγεία τους και αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο.

Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους και πλέον φιλόξενους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε κάθε επισκέπτης να αισθάνεται ασφαλής και να απολαμβάνει τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει η χώρα μας».