Ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 17:00 εξαιτίας του καύσωνα.

Στο έλεος του καύσωνα βρίσκεται η Κρήτη, με τις θερμοκρασίες σε ορισμένα σημεία του νησιού να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, δύο τουρίστες λιποθύμησαν εξαιτίας της ανυπόφορης ζέστης και χρειάστηκε η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το neakriti, πρόκειται για μία γυναίκα 55 ετών και έναν ηλικιωμένο άνδρα, οι οποίοι αισθάνθηκαν αρχικά αδιαθεσία και έπειτα λιποθύμησαν. Οι δύο επισκέπτες μεταφέρθηκαν αρχικά στο ιατρείο του αρχαιολογικού χώρου και στη συνέχεια διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Η θερμοκρασία εντός του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού άγγιξε τους 43 βαθμούς Κελσίου. Έπειτα από επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ανακτόρου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να προστατευθούν επισκέπτες και εργαζόμενοι.

Ο παρατεταμένος καύσωνας που πλήττει την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την προστασία επισκεπτών και εργαζομένων σε αρχαιολογικούς χώρους και υπαίθριες δομές. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή παραμονής στον ήλιο τις ώρες με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.