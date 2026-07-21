Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος, ποιες περιοχές «ψήθηκαν» μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι - Η ανάλυση Κολυδά.

Η προέλαση του καύσωνα συνεχίζεται με την επίμονη ζέστη και την υγρασία να δημιουργούν ένα ασφυκτικό καιρικό κοκτέιλ συνδυαστικά και με την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Σε νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε τα θερμοκρασιακά στοιχεία των σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) έως τις 15:00 το μεσημέρι. Όπως φαίνεται οι θερμοκρασίες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές χτύπησαν «κόκκινο»θερμοκρασίες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές χτύπησαν «κόκκινο», ενώ παράλληλα καταγράφηκε έντονη ανεμολογική δραστηριότητα κυρίως στο Αιγαίο και τοπικά στη βόρεια Ελλάδα.

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στις Σέρρες με 40,4°C, ενώ ακολούθησε η Λάρισα με 39,8°C. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν επίσης στα Ιωάννινα (39,2°C), στη Λαμία (38,7°C), στη Φλώρινα και τη Ζάκυνθο (38,4°C) και στο Άστρος (38,0°C). Αξιοσημείωτη ήταν και η θερμοκρασία στη Σάμο, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 37,4°C.

Η παρουσία περιοχών όπως η Φλώρινα και τα Ιωάννινα στις υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας δείχνει ότι η έντονη ζέστη δεν περιορίστηκε μόνο στις πεδινές και παράκτιες περιοχές, αλλά επηρέασε και εσωτερικές λεκάνες της βόρειας και δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, σημαντικές ήταν οι διαφορές μεταξύ των ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών. Η Φλώρινα κατέγραψε την χαμηλότερη ελάχιστη τιμή με 12,8°C, ενώ χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Τρίπολη (16,0°C), στα Ιωάννινα (16,0°C) και στην Καστοριά (17,0°C). Το μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος ήταν ιδιαίτερα αισθητό στις ηπειρωτικές περιοχές, όπου οι δροσερές πρωινές ώρες ακολουθήθηκαν από πολύ υψηλές μεσημβρινές θερμοκρασίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk48v1v3ve8h?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η εικόνα των συνοπτικών σταθμών της ΕΜΥ έως τις 12:00 UTC, δηλαδή έως τις 15:00 ώρα Ελλάδος, αποτυπώνει μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές και έντονο ανεμολογικό ενδιαφέρον κυρίως στο Αιγαίο και τοπικά στη βόρεια χώρα. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στις Σέρρες με 40,4°C, ενώ ακολούθησε η Λάρισα με 39,8°C. Πολύ υψηλές τιμές σημειώθηκαν επίσης στα Ιωάννινα με 39,2°C, στη Λαμία με 38,7°C, στη Φλώρινα και τη Ζάκυνθο με 38,4°C, καθώς και στο Άστρος με 38,0°C. Η παρουσία της Φλώρινας και των Ιωαννίνων ανάμεσα στις θερμότερες περιοχές δείχνει ότι η ισχυρή θέρμανση δεν περιορίστηκε μόνο στις πεδινές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά επεκτάθηκε και σε εσωτερικές λεκάνες της βόρειας και δυτικής Ελλάδας. Αξιοσημείωτη είναι και η τιμή της Σάμου, στους 37,4°C.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση. Η Φλώρινα υποχώρησε στους 12,8°C, ενώ χαμηλές τιμές σημειώθηκαν στην Τρίπολη και στα Ιωάννινα με 16,0°C και στην Καστοριά με 17,0°C. Πρόκειται για έντονο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, ιδιαίτερα στη Φλώρινα και στα Ιωάννινα, όπου οι σχετικά δροσερές πρωινές ώρες διαδέχθηκαν πολύ υψηλές μεσημβρινές θερμοκρασίες. Αντίθετα, σε νοτιότερες και παραθαλάσσιες περιοχές οι ελάχιστες παρέμειναν αισθητά υψηλότερες.

Στο πεδίο των ανέμων, η Κάρπαθος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση ένταση, με 44,8 km/h, δηλαδή περίπου 6 μποφόρ. Ακολούθησαν η Σητεία με 30,6 km/h και αρκετά νησιά του Αιγαίου, όπως η Μύκονος, η Αστυπάλαια, η Κως και η Ικαρία. Η κατανομή αυτή επιβεβαιώνει την ενισχυμένη βόρεια ροή στο Αιγαίο, με περισσότερο εκτεθειμένες τις ανατολικές και νοτιοανατολικές θαλάσσιες περιοχές.Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην καταγραφή της μέγιστης ριπής στη Χρυσούπολη, 90,8 km/h, καθώς είναι σαφώς υψηλότερη από τις υπόλοιπες τιμές και απαιτεί ποιοτικό έλεγχο πριν αξιοποιηθεί ως οριστική παρατήρηση (επίδραση από το βραδυνό μπουρίνι) . Ισχυρές ριπές καταγράφηκαν επίσης στην Κάρπαθο με 64,9 km/h, στα Κύθηρα με 61,2 km/h, καθώς και στην Αλεξανδρούπολη και τη Μύκονο με 55,6 km/h.

{https://x.com/KolydasT/status/2079544238119833913}