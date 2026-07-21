Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων λόγω καύσωνα την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Υποχρεωτική διακοπή υπαίθριων εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 σε Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, με πρόβλεψη για τηλεργασία όπου είναι εφικτό και πρόστιμα σε όσους παραβιάσουν τα μέτρα.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από το κύμα καύσωνα που αναμένεται την Τετάρτη 22 Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή σε περιοχές της χώρας, με υποχρεωτική διακοπή συγκεκριμένων υπαίθριων εργασιών κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας.

Ειδικότερα, σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και σε ολόκληρη την Αττική, αναστέλλονται από τις 13:00 έως τις 17:00 οι χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους. Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, εργασίες σε οικοδομές και τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και υπηρεσίες διανομής και μεταφοράς προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια και τροχοπέδιλα (delivery).

Παράλληλα, οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου Εργασίας για την πρόληψη των κινδύνων που προκαλούν οι συνθήκες καύσωνα.

Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και επίπεδα δυσφορίας και συγκεκριμένα στις περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και στο σύνολο της Αττικής καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 22.07.2026, κατά το χρονικό διάστημα 13.00΄- 17.00΄, σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery), κ.λπ.

Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 131 του π.δ. 62/2025 «Κώδικας Εργατικού Δικαίου» .

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Στην περίπτωση που εφαρμοστεί το μέτρο της παύσης εργασιών διανομής για τις επιχειρήσεις delivery, τούτο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που διενεργούν delivery, είτε διατηρούν φυσικό κατάστημα είτε ψηφιακή πλατφόρμα, δύναται ωστόσο να διατηρείται ενεργή η επιλογή της παραγγελιοληψίας με παραλαβή του χρήστη απευθείας από το κατάστημα/σημείο παραλαβής (takeaway) καθώς και η ενδεχόμενη δυνατότητα εκτέλεσης της παραγγελίας με οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης εκτός των κάθε μορφής δικύκλων και μοτοποδηλάτων, όπως ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εφόσον αυτά διαθέτουν κλιματισμό.

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των λοιπών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων της υπ’ αριθμ. 34666/03.06.2024 εγκυκλίου «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων» , συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 571 και 572 του π.δ. 62/2025 (Α’ 121), χρηματικό πρόστιμο δυο χιλιάδων ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (πίνακας Παραρτήματος 2 της υπ’ αριθμ. 34666/03.06.2024 εγκυκλίου) και ειδικά στις περιπτώσεις έκθεσής τους σε επιβαρυντικές συνθήκες στις περιοχές της παραγράφου Β της παρούσας εγκυκλίου, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τις επιχειρήσεις ώστε να δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται με εξ αποστάσεως εργασία εφόσον είναι εφικτό από τη φύση της εργασίας τους.

Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων στις περιοχές της παραγράφου Β της παρούσας εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.