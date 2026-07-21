Με τον ίδιο νόμο η Γαλλία απαγορεύει επίσης τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα λύκεια.

Οι βουλευτές στη Γαλλία υπερψήφισαν τον νόμο που απαγορεύσει σε παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω τη χρήση social media.

Με την απόφαση αυτή η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκρίνει μια γενική απαγόρευση στις πλατφόρμες καθώς αυξάνονται παγκοσμίως οι ανησυχίες για τις βλαβερές επιπτώσεις του ψηφιακού περιεχομένου στα παιδιά.

Στη Γαλλία και τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ του μέτρου, μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας της δεύτερης θητείας του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Το νομοσχέδιο απαγορεύει επίσης τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα λύκεια.

Πολλές οικογένειες στη Γαλλία έχουν μηνύσει το TikTok για αυτοκτονίες εφήβων που λένε ότι συνδέονται με επιβλαβές περιεχόμενο. Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των παιδιών και γονείς χειροκρότησαν την απόφαση.

«Κάνουμε εκστρατεία για αυτό το νομοσχέδιο από την αρχή επειδή, ειλικρινά, δεν έχουμε άλλη επιλογή, κανέναν άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τους τεχνολογικούς κολοσσούς», δήλωσε η 52χρονη Gaëlle Berbonde που ζει στο Παρίσι. «Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, όπως ακριβώς τα προστατεύουμε από την κατανάλωση αλκοόλ».

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Η Berbonde δήλωσε στο Associated Press ότι η κόρη της απέκτησε το πρώτο της κινητό στην αντίστοιχη πρώτη γυμνασίου. Με την εφαρμογή γονικού ελέγχου μπόρεσε να παρακολουθεί τι έκανε στο ίντερνετ αλλά δεν είχε ιδέα τι ήταν το TikTok. Μετά από μερικούς μήνες, η οικογένεια συνειδητοποίησε ότι η κόρη της αυτοτραυματιζόταν και υπέφερε από ανορεξία και κατάθλιψη. Πέρασε ενάμιση χρόνο στο νοσοκομείο. Πλέον είναι 16 ετών η κόρη της και καλά στην υγεία της.

Ο Μακρόν θέλει η απαγόρευση να τεθεί σε ισχύ από την νέα σχολική χρονιά

Ο νόμος για τα social media είναι από τα τελευταία σημαντικά μέτρα που υιοθέτησε ο Μακρόν λίγο πριν αποχωρήσει από την προεδρική του θητεία. Ο ίδιος θέλει ο νόμος να τεθεί σε ισχύ άμεσα, ήδη από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί μια αναθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν το νομοσχέδιο συμμορφώνεται με το Γαλλικό Σύνταγμα και θα μπορούσε να καθυστερήσει την εφαρμογή του.

Διευκρινίζει πως η απαγόρευση δεν θα καλύπτει τις διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες, τους εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς καταλόγους.

Σε ανάρτησή του ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε μεταξύ άλλων «είχα δεσμευτεί γι’ αυτό, πλέον ψηφίστηκε: τα social media θα απαγορευθούν στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών με την έναρξη του σχολικού έτους. Ευχαριστώ τους βουλευτές».

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2079628659808178528}

Ποιοι είπαν «όχι»

Οι βουλευτές του αριστερού κόμματος France Unbowed αντιτάχθηκαν στο νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η συνταγματικότητά του είναι ασαφής, ότι θα τερματίσει ουσιαστικά την διαδικτυακή ανωνυμία και ότι θα ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί. Η Ινές Λεζάντρ, νομική σύμβουλος της ομάδας διαδικτυακής προστασίας e-Enfance, δήλωσε ότι ο νόμος δεν θα μεταφραστεί αμέσως σε πλήρη απαγόρευση.

«Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των υφιστάμενων λογαριασμών για άτομα κάτω των 15 ετών. Πώς τους αναγνωρίζουμε; Πώς τους αναστείλουμε; Και μετά υπάρχει το ζήτημα της επαλήθευσης ηλικίας για όλους τους νέους λογαριασμούς που θα τεθούν σε ισχύ», είπε.

Τι δείχνουν τα στατιστικά

Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή υγείας της Γαλλίας, ένας στους δύο εφήβους περνά πάνω από δύο έως πέντε ώρες την ημέρα σε ένα smartphone. Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, ανέφερε ότι περίπου το 90% των παιδιών μεταξύ 12 και 17 ετών χρησιμοποιούν smartphones καθημερινά για πρόσβαση στο διαδίκτυο, με το 58% από τα παιδιά αυτά να χρησιμοποιεί τις συσκευές τους για τα social media.

Η έκθεση τόνισε μια σειρά από βλαβερές συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση των social media, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης αυτοεκτίμησης και της αυξημένης έκθεσης σε περιεχόμενο που σχετίζεται με επικίνδυνες συμπεριφορές όπως αυτοτραυματισμός, χρήση ναρκωτικών ακόμα και αυτοκτονίες.

Πρώτη η Αυστραλία

Πέρυσι η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που προχώρησε σε απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών. Ανάλογα μέτρα ανακοίνωσε και η Βρετανία τον περασμένο μήνα, μία πρόταση που ενδέχεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2027. Παράλληλα, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Δανία έχουν ήδη κάνει συζητήσεις για επιβολή ελάχιστου ορίου ηλικίας σε παιδιά για τη χρήση των social media.

Με πληροφορίες του AP/CNN





