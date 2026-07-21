Στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, στην κεντρική Ισπανία, η δασική φωτιά μαίνεται για έκτη ημέρα.

Φωτιές σαρώνουν την Ισπανία και την Γαλλία, όπου νωρίτερα την Τρίτη σκοτώθηκαν και δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάασβεσης πυρκαγιάς κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη, με τις ακραίες καιρικές συνθήκες να προκαλούν ξηρασία. Οι προβλέψεις δε, κάνουν λόγο για επικείμενες σφοδρές χαλαζοπτώσεις.

Στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, στην κεντρική Ισπανία, η δασική πυρκαγιά μαίνεται για έκτη ημέρα. Οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση περισσότερων από 1.200 ανθρώπων. Ομάδες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες την ώρα που ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να ανέρχεται σε επικίνδυνα επίπεδα, δύο μόλις εβδομάδες μετά τη φονικότερη πυρκαγιά εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία. Εκεί 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, κοντά στο Μπεντάρ, στην επαρχία Αλμερία.

Περιορίζεται το πόσιμο νερό στη Βρετανία

Την ίδια ώρα στη Βρετανία, η εταιρεία υδροδότησης Thames Water έκανε γνωστό πως θα εφαρμόσει περιορισμούς στη χρήση νερού για 10 εκατομμύρια πελάτες εντός και περιμετρικά του Λονδίνου. Αναμένεται να απαγορεύσει στους πελάτες της να χρησιμοποιούν μάνικες σε εξωτερικούς χώρους, ψεκαστήρες και πλυστικά μηχανήμαρα υψηλής πίεσης για να εξοικονομήσει προμήθειες.

Η Αγγλία έχει δεχθεί μόλις το 3% της μακροπρόθεσμης μέσης βροχόπτωσηςΙουλίου, με το νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας να μην έχει καταγράψει βροχές μέχρι στιγμής, το μεγαλύτερο διάστημα ανομβρίας από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ανακοίνωσε η Εθνική Ομάδα Ξηρασίας της βρετανικής κυβέρνησης.

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Επίσης στην Αλβανία, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν λίγη δροσιά από τις υψηλές θερμοκρασίες στα σιντριβάνια. «Ορκίζομαι στον Θεό, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές σήμερα. Έχει 42 βαθμούς Κελσίου. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό χωρίς κρύο νερό», δήλωσε ο κάτοικος των Τιράνων Φερίντ Σαλιχού.

Χαλάζι στα Βαλκάνια

Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στον Δούναβη μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, αναγκάζοντας φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα των ποταμών Δούναβη και Σάβου, είπαν αρμόδιοι αξιωματούχοι. Οι αρχές στα δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού, από τα κύματα καύσωνα σε χαλαζοπτώσεις.

Ήδη αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από χαλάζι στο κροατικό θέρετρο Ρόβινι, στις ακτές της Αδριατικής, σύμφωνα με τα κροατικά ΜΜΕ ενώ οι καταιγίδες θα επεκταθούν στη Σλοβενία, στο βόρειο τμήμα, περνώντας από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και τη νότια Σερβία έως τη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τις προβλέψεις μετεωρολόγων.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/Reuters