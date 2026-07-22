Όλα όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Τα γέλια δεν σταματούν ποτέ... ούτε όταν η κάμερα γράφει!

Πριν επιστρέψει με ολοκαίνουργια επεισόδια τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η αγαπημένη σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ' αγαπώ» μας θυμίζει γιατί τη βάλαμε στην καρδιά μας από το πρώτο κιόλας επεισόδιο μέσα από τις πιο αστείες και αυθόρμητες στιγμές από τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν.

Απρόοπτα, ξεκαρδιστικά σαρδάμ, ασταμάτητα γέλια και οι πιο απολαυστικές στιγμές που δεν χώρεσαν ποτέ στα επεισόδια, έρχονται καθημερινά στα επίσημα social media του Alpha, χαρίζοντας άφθονο κέφι και μια διαφορετική ματιά πίσω από τις κάμερες.

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Οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές, αλλά και οι μικροί μας ήρωες, αποδεικνύουν πως το εξαιρετικό κλίμα που δημιουργήθηκε στα γυρίσματα ήταν ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας της σειράς.

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Ακολουθήστε τα επίσημα social media του Alpha και απολαύστε τα πιο απολαυστικά bloopers του «Μπαμπά, σ' αγαπώ» μέχρι το μεγάλο ραντεβού με τη δεύτερη σεζόν, που έρχεται σύντομα γεμάτη νέες περιπέτειες, ανατροπές και ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιου!

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