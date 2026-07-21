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Καλοκαίρι χωρίς Σόι δεν γίνεται!

«Το σόι σου» θα συνεχίσει να γράφει τις δικές μας, λατρεμένες ιστορίες, στο νέο πρόγραμμα του Alpha.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι ολοκλήρωσαν τη φετινή τους τηλεοπτική διαδρομή τερματίζοντας στην πρώτη θέση, όμως δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη.

Αποκάλυψαν τα πάντα για το καλοκαίρι τους και τρέλαναν τους φανατικούς φίλους της σειράς, αποδεικνύοντας ότι το Σόι δεν πρωταγωνιστεί μόνο στη μικρή οθόνη αλλά και στα social media.

Μέσα από μια καλοκαιρινή καμπάνια «Μια αλήθεια κι ένα ψέμα για το καλοκαίρι», οι αγαπημένοι χαρακτήρες πήραν μέρος σε ένα παιχνίδι αποκαλύψεων και εξομολογήσεων, που έγιναν αφορμή για σχόλια, αντιδράσεις και προβλέψεις.

Σε κάθε βίντεο οι διαδικτυακοί τους φίλοι, προσπαθούν να μαντέψουν «ποια είναι η αλήθεια και ποιο το ψέμα», με τα impressions να ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια!

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Χαμπέας και Βαγγελάκης θα φάνε γουρουνοπούλα;

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Ο Σάββας θα αγοράσει εισιτήριο διαρκείας για την αγαπημένη του ομάδα;

{https://www.instagram.com/p/Da0A-alKMbV/}

Ο Μιχάλης θα γίνει vegetarian;

{https://www.instagram.com/p/DavTLptq1Jm/}

Η Αντωνία θα μαλώσει με την Αλεξάνδρα;

{https://www.instagram.com/p/DasTqSZFB3l/}

Η Λυδία θα ανακατευτεί στα θέματα της οικογένειας;

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Ο Μένιος θα κάνει εντατική γυμναστική το καλοκαίρι;

{https://www.instagram.com/p/DaxuW0TKopT/}

Ο Ζουζουνέλ θα φάει τα φαγητά της μανούλας;

{https://www.instagram.com/p/DapumF-FVJM/}

«Το σόι σου» θα συνεχίσει να γράφει τις δικές μας, λατρεμένες ιστορίες, στο νέο πρόγραμμα του Alpha.