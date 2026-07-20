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Οι «Φόνοι στο καμπαναριό», επιστρέφουν στον Alpha με νέα επεισόδιο.

Οι μοναχές που αγαπήσαμε, επιστρέφουν στο δεύτερο κύκλο της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» και τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη!

Με ακόμη περισσότερο μυστήριο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, η πιο... ανορθόδοξη αστυνομική κωμωδία επιστρέφει με νέες περιπέτειες και πιο σουρεαλιστικές καταστάσεις.

Μέχρι να χτυπήσει η καμπάνα… πάρτε μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, μέσα από αποκλειστικές φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

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Φόνοι στο Καμπαναριό: Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

{https://www.youtube.com/watch?v=VMHmgiBlREE}

Συντελεστές:

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Ρένια Λουιζίδου, Άνδρη Θεοδότου, Άννη Θεοχάρη, Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ, Τζωρτζίνα Λιώση, Θάνος Λέκκας, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης Δαούσης, Σωκράτης Πατσίκας, Έλενα Μεγγρέλη, Δέσποινα Τσούτσα

Στο ρόλο της Ηγουμένης Μαρίας η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Παραγωγή: Filmiki